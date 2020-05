‘Élite’: Ester Expósito, Danna Paola y otros tres actores que no estarán en la cuarta temporada

Netflix ha confirmado esta semana qué actores de Élite no estarán definitivamente en la cuarta temporada. Los que vieron la tercera ya intuyeron que algunos personajes no volverían a Las Encinas, pero por si había alguna duda el gigante del streaming ha querido hacerlo oficial.

Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lu), Jorge López (Valerio), Mina El Hammani (Nadia) y Álvaro Rico (Polo) no estarán en los nuevos capítulos de Élite. En su lugar, la plataforma fichará a una nueva generación que se verá las caras con los veteranos del instituto: Miguel Bernardeau (Guzman), Omar Ayuso (Omar), Aron Piper (Ander), Itzan Escamilla (Samu), Claudia Salas (Rebeca) y Georgina Amorós (Cayetana).

"Fue un verdadero placer trabajar con ustedes", dice Danna Paola en un vídeo en su último día de rodaje. Por su parte, Ester Expósito, entre lágrimas, le dedica unas bonitas palabras a su personaje: "A Carla le digo que es un bombón de personaje, una mujer increíble que me encantaría ser como ella. La amo".

Los actores se despiden en redes sociales

Expósito, además, ha querido dedicarle un post de Instagram al personaje que le ha valido para convertirse en una de las actrices con mayor proyección de nuestro país. Se trata de un vídeo que recopila algunas de las mejores imágenes de Carla en Élite: "Hasta siempre C".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester Expósito (@ester_exposito) el 19 May, 2020 a las 4:11 PDT

"Despedirse nunca es fácil, y menos cuando te despides de algo que ha marcado tu vida, tu manera de ser, y por supuesto, tu crecimiento personal y profesional”, ha escrito Mina El Hammani en su cuenta oficial de Instagram. “Gracias a Nadia, que me acompañó en esas 3 temporadas como la guerrera que es y por todo lo que me enseñó a nivel personal y profesional. Gracias a mis compañeros, que sin ellos no hubiera sido lo mismo, fue un privilegio crecer y trabajar con todos y cada uno de vosotros, me llevo mucho”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mina El Hammani (@minaelhammani) el 19 May, 2020 a las 11:22 PDT

Danna Paola también ha querido cerrar su etapa en Élite con esta foto en la que deja constancia que Lucrecia siempre estará en su corazón:

Ver esta publicación en Instagram Always ... 👑🥀 Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola) el 19 May, 2020 a las 2:52 PDT

¡Gracias por tanto, chicas!