Quim Gutiérrez agradecido porque su peli ha sido lo más visto en Netflix España

Quim Gutiérrez es uno de los protagonistas de Te quiero, imbécil, la película dirigida por Laura Mañá que ha conquistado a los usuarios de Netflix. El actor ha querido agradecer la buena acogida que ha tenido por parte de los usuarios de la plataforma.

“Te quiero imbécil ha sido N.1 en España @netflixes Muchas gracias a todos! Thanks to everyone watching it in Brazil, Italy and Argentina! Felicitats Laura Mañá, t’ho mereixes tot. #lauramañá #tequieroimbecil #iloveyoustupid”, escribía en redes tras conocer las cifras.

Y, como él mismo ha hecho constar en su mensaje, no sólo ha despertado interés en España, sino que en otros países como Italia también han querido verla. Por no hablar de Brasil y Argentina, al otro lado del charco. Cosas de las plataformas de stream que permiten esa globalización instantánea de espectadores.

Parece que las desgracias ajenas son un buen reclamo con el que disfrutamos. Y lo digo por Marcos, el personaje al que da vida que recibe calabazas justo cuando iba a pedirle matrimonio a su novia. Por si fuera poco, le despiden de su trabajo y tiene que volver a vivir con sus padres.

Un punto de partida para una comedia romántica que nos muestra lo que puede pasar cuando alguien en esas circunstancias intenta seguir los consejos de un youtuber. En todo el embrollo se cruza con una antigua amiga del colegio, una nueva jefa, su exnovia, unos colegas muy intensos y un montón de dudas existenciales.

Cuando corren malos tiempos, mejor entretenernos con el sufrimiento ajeno y más si es en clave de humor como es el caso.

