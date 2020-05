Guerra entre Jhay Cortez y Bryant Myers: la historia de canciones ‘no escritas’

Hay personas que no están destinadas a conectar en la vida, y algunas de ellas son Jhay Cortez y Bryant Myers. Los artistas de reguetón han entrado en una guerra de difícil salida y que han decidido compartir con sus millones de seguidores. Pero, ¿cómo comenzó su feud?

Para entenderlo hemos de remontarnos al 9 de mayo de este mismo año. Myers retó en Twitter a los artistas a que creasen un trap "que se pegue más que Gan-ga". Esto no sentó del todo bien a Jhay Cortez, quien no tardó en twittear las siguientes palabras:

ME COPIA EL FLOW Y ME TIRA??? 😂🤦🏼‍♂️ CHARLATANNN — JHAYCO (@jhaycortez) May 9, 2020

Cortez confirmó que Myers no escribe sus canciones, por lo que fue él el que posteriormente decidió lanzarle un reto. Lanzó por sorpresa el tema de 24 horas, en el que hace referencia a su compañero (y no amigo) de profesión. Por supuesto, no son bonitas las palabras que le regala. A través de este estreno, Jhay le retó a lanzar una canción escrita por él mismo, y para ello le dio las horas que tiene un solo día.

Bryant no cumplió con el tiempo estimado, y Jhay decidió publicar una imagen de su versión en dibujo junto a las palabras: "Son las 12:30 bby. Se te acabó el tiempo Knockout Técnico. KO". Pero Myers no se iba a quedar de brazos cruzados. Confesó a sus seguidores que ya había entendido cuál era el plan de Cortez, quien considera que está "enfadado" por no haber contado con él para el remix de Gan-ga, sino con Anuel AA.

mi gente esperen yo la iba a subir pero me puse analizar y decifre el plan del man..so pendiente que es enterrado q va...que lo va pensar el próximo que quiera intentar oye el pana tenia esa mierda escrita desde que lo baje de ganga por lo malo que tiro..y con y eso se escracho🤦🏾‍♂️ — Mynor (@bryanttmyers1) May 13, 2020

Pero Myers aceptó el reto, aunque se iba a tomar el tiempo que él viese oportuno. Finalmente, lanzó El Que No Escribe (RIP Jhay Cosito), una canción en defensa de su música y su familia, así como también una bomba en contra de la música de Cortez, cuyo éxito lo justifica con su larga lista de colaboraciones. Pero lo cierto es que la publicación de este tema no fue como Bryant esperaba, pues se enfrentó a diversos problemas técnicos que lo retrasó.

"Te voy a dar 24 horas más... pero pa que borre esa mierda", twitteó Cortez. Posteriormente, le volvió a responder con un nuevo lanzamiento: el de su tema Game Over. En esta ocasión, las referencias son más directas y la guerra está más que declarada. Posteriormente fueron muchos los mensajes que ambos compartieron (sin mencionarse) en las redes sociales. Palabras en defensa propia que fueron completadas con los comentarios que sus seguidores cruzaban.

Una guerra entre traperos de la que no estamos seguros que consigamos librarnos y que solo ambos protagonistas pueden enterrar. ¿Crees que algún día solucionarán sus diferencias? Parece que no es algo que esté entre sus planes.

