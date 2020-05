Danny Ocean confiesa a quién va dedicada ‘Me Rehúso’: “Está en España”

"La cuarentena me ha caído de perlas", manifiesta Danny Ocean, quien está centrado en su música para adelantar los planes de su segundo álbum. Un álbum en el que lleva trabajando desde septiembre del año pasado, que empezó a forjarse en otros países como Argentina (Buenos Aires) y México y que será una "nueva onda y no un género en particular", porque le gusta fluir entre géneros y no se siente arraigado a uno concreto.

En su encuentro online con nuestro Sergio Labrador a través del Instagram Live con LOS40 Urban, el venezolano no ha dado muchos detalles, pero sí ha desvelado que, como 54+1,"sigue esta onda del amor, pero con algo más de picante". Además, ha contado que no es tan experimental pero sí que juega con el sonido y con las dinámicas de las canciones. "Está super cool y super fresh. Creo que es un Danny mucho más maduro", ha indicado.

Desde su casa en EEUU, precisamente, publicó hace un mes el vídeo de Báilame, canción de su ábum debut que ya estrenó en 2019. Este tema, junto con Swing, Dembow y el resto de tracks llevan como mensaje claro "que la gente se enamore. EL AMOR. Todo el mundo está buscando el amor". "Me gustó mucho a nivel personal porque creo que es bastante redondo por el concepto que tiene. Es muy yo, lo hice en mi habitación: lo compuse, lo produje y lo diseñé. Quería que mantuviese una línea bastante limpia y un mensaje bastante bonito... y así salió", ha valorado el artista sobre su primer trabajo oficial, del que también ha agradecido la gran acogida que ha tenido entre el público y la manera tan especial en que todas sus canciones han conectado con la gente.

Por supuesto, hablar de Danny Ocean es hablar del gran éxito internacional Me Rehúso, la canción más escuchada en España en plataformas digitales de la década pasada. Sergio le ha transmitido la pregunta del millón por parte de una fan: "¿A quién va dedicada?" Ocean ha confesado que "la chica está en España, justamente". "Se la escribí a una chica con la que estaba. Todo el mundo sabe la historia de la canción. Me tocó venir a Miami y ella le tocó quedarse. Era un regalo de San Valentín y a medida que iba escribiendo que era para ella me iba dando cuenta del contexto político que había detrás, y así salió", ha expresado.

Siguiendo con temas sobre nuestro país, el intérprete de Swing ha declarado que le gustaría colaborar, sin duda, con Alejandro Sanz, el artista con el vivió su primera experiencia musical cuando era pequeño. "Yo vivi en Namibia, en África, con mi mamá y el único disco que tenía en su carro era el de Más de Alejandro Sanz", ha contado.También ha dado nombres como Beret, Rosario Flores o Antonio Carmona; y de su Venezuela natal, le gustaría trabajar con Micro TDH, Jerry Di o Corina Smith.

Quien sea fan de Danny Ocean, sabe que aparte de cantante es diseñador gráfico.Sin embargo, ahora no se dedica a ello directamente, sino que lo combina como complemento de imagen a su música, en una posición de director, desde donde la que sugiere hacer una cosa u otra. Lo que más le ha aportado es la habilidad de "relacionar melodías con colores".

Además de todo esto, el artista latinoamericano ha dicho estar encantado con LOS40 Urban y el proyecto de esta nueva radio.

