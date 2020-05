Luis Fonsi habla sobre su divorcio con Adamari López: “Se han dicho cosas horribles”

Luis Fonsi es uno de los artistas latinos más queridos de la industria. El puertorriqueño rompió todos los récords con su tema Despacito en 2017, convirtiéndose en uno de los cantantes hispanos más solicitados de la música.

En cuanto a su vida personal, el intérprete de Échame la culpa comparte su vida con la modelo Águeda López, con quien tiene dos hijos: Rocco, de tres años, y Mikaela, de ocho. Pero antes de conocerla, estuvo casado varios años con la actriz puertorriqueña Adamari López. El matrimonio decidió poner punto y final a su relación hace más de una década, pero el artista de Calypso ha recordado aquella etapa en una entrevista para el programa de Univisión El break de las 7.

La relación del cantante y la actriz fue una de las más comentadas en las revistas del corazón debido a la popularidad de ambos, por lo que su ruptura también fue de dominio público, existiendo división de opiniones entre los que simpatizaban con Fonsi y los que lo hacían con Adamari.

“Se dijeron cosas horribles, lo que pasa es que ya uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tienen peso”, ha empezado diciendo Fonsi. “Tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y que todo el mundo piense que sabe más que uno no fue fácil”, ha continuado diciendo en la entrevista sobre aquella época de su vida. Y es que, en aquella época, los medios hablaban de supuestas infidelidades del cantante a su mujer.

“Yo sé que soy una buena persona aunque no soy perfecto, he cometido mis errores, pero sabes qué, si eso que están diciendo de mí no es verdad, no voy a ser de esas personas que voy a salir para armar un escándalo”, ha dicho el artista sobre su actitud discreta.

Sin lugar a duda, ahora Luis Fonsi y Adamari López están felices con sus respectivas familias. El cantante se encuentra en Miami junto a su familia, aprovechando el tiempo para componer, tal y como hemos podido ver en sus redes sociales.