Taylor Lautner comparte las fotos de una boda muy especial

Todos recordamos a Taylor Lautner como Jacob, el sexi hombre lobo de la saga Crepúsculo que está enamorado de Bella. El actor contaba con tan solo 17 años cuando se convirtió en uno de los rostros más conocidos de Hollywood, siendo todo un ídolo adolescentes de principios de la década de los 2010’s. ¡Todo el mundo hablaba de sus abdominales! Y es que en pocos planos de la saga Crepúsculo aparece el joven con camiseta.

Pues bien, aunque ahora mismo el actor no goce de la misma fama de antaño, sigue estando en activo, protagonizando series como Cuckoo o Scream Queens. Además, en su vida personal, el joven lleva tres años saliendo con Tay Dome, una enfermera que conoció gracias a su hermana.

Este mes de mayo, Taylor Lautner ha querido compartir en su cuenta de Instagram unas fotos muy especiales: las de la boda de su hermana, Makena Lautner, con la que está muy unido desde niño.

La joven se ha dado el sí quiero con su pareja Jacob Moore con 22 años y su hermano no ha perdido la ocasión para dedicarle unas preciosas palabras en su cuenta de Instagram:

“Hoy, mi mejor amiga se casa con el amor de su vida. Aunque no es exactamente como lo habían imaginado, no lo hace menos especial. Feliz día de la boda Makena y Jacob. Estoy muy contento de que os hayáis encontrado y no puedo esperar a ver cómo se desarrolla el resto de vuestra vida juntos”.

Debido a la crisis del COVID19, ni si quiera el propio actor pudo acudir al enlace de su hermana el pasado 2 de mayo. Aún así, ha compartido algunas de las imágenes de la boda. También hay imágenes del día en el que acompañó a su hermana a buscar vestido de novia.

Días después, Taylor compartió un vídeo de la pareja ya como recién casados, felicitándolos: “¡Felicidades! Os quiero hasta la luna”.