'Ara' arriba el moment d'en David Ros

Dotze anys després de participar per primera vegada a un talent show amb només 16 anys, en David Ros publica el seu esperat disc en solitari. En aquest període de temps ha participat a Operación triunfo el 2008 i a La Voz el 2012. En aquella ocasió va aconseguir que tots 4 coaches el volguessin,després d'escolar-lo cantar 'Use somebody' de Kings of leon.

També ha tingut temps per experimentar amb el rock o les versions, moltes d'elles penjades al seu canal de youtube.

Però va ser el passat el 2019 quan el vam descobrir cantant en català amb 'Buscarem la sort', cançó que ens va acompanyar durant mesos i que va fer en directe al darrer concert del Cap nen sense joguina al Casino l'Aliança del Poblenou. Després van venir més cançons com 'Ara' que titula el disc, 'La vida és nostra' nascuda durant el confinament o 'Vinc a donar-te consol' que ja fa setmanes que escoltes a ELS40.

Aquest disc que es publica avui, inclou a més sis cançons inèdites que tenen aquest so característic d'en David Ros, fusionant el pop amb l'estil ètnic i la seva veu trencada que transmeten energia i positivitat.

