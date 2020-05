Christina Aguilera pone en marcha un diario común y Demi Lovato se apunta

Christina Aguilera ha puesto en marcha una iniciativa, #DiaryDares, con la que invita a todo el mundo a participar en un diario común para expresar cómo están viviendo este momento tan complicado que estamos viviendo.

“Especialmente en este momento, es esencial profundizar, escucharnos a nosotros mismos y crear un ‘espacio seguro’ para unos y otros... para compartir nuestras experiencias actuales o pasadas (dificultades o momentos destacados), reflexionar sobre quiénes queremos ser, cómo deseamos vivir cuando salgamos de esto, y lo que queremos dejar atrás”, explicaba sobre este reto.

Lo de escribir diarios no es algo nuevo para ella: “Siempre me han ayudado a hacer esto. Me mantienen firme y centrada, y me permiten reflexionar y escuchar mi propia voz entre todo el ruido de este negocio. Al revisarlos, me siento agradecida por poder recordar cómo se ha formado mi vida y cómo mi viaje me ha llevado hasta aquí”.

Pero ahora quiere dar un paso más y no escribir un diario en soledad y para sí misma. Ahora quiere compartir la experiencia. “Con #DiaryDares, estoy compartiendo con vosotros algunos de mis diarios y desafiando a mis amigos y familiares, así como a @ddlovato, @bethennyfrankel, @instadanjlevy, @lizzobeeating, @halleberry, @aliciakeys y @cleowade para publicar una entrada del diario a partir este momento”, explicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christina Aguilera (@xtina) el 20 May, 2020 a las 12:31 PDT

“Archivemos este tiempo en una historia y establezcamos un lugar seguro para expresar, reflexionar y compartir juntos. Cuando publiques, etiqueta a 6 personas más para que sean valientes y hagan lo mismo”, invitaba a seguir sus pasos.

Un reto que lanza al mundo y así misma: “Me reto a ser real, sin miedo, quitar los filtros y estar lo suficientemente cómodos en nuestra propia belleza individual. Me reto a que nos unamos y compartamos nuestros sentimientos en un momento incierto, ya sea que podamos sentirnos asustados, solitarios y todo lo demás. Nos reto a leer las verdades de cada uno y apoyarnos. Levantarnos los unos a los otros. 🖤🙏 Espero que te unas a mí. Es #MentalHealthAwarenessMonth y este tipo de intercambio es muy importante y catártico. Y nos sentiremos mejor y seremos más fuertes por eso. 💪”, terminaba diciendo.

Y la primera en aceptar ha sido Demi Lovato que contestaba con un “te quiero, acepto el reto”.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!