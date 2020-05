1 de 10 Madonna ha demostrado a lo largo de su carrera que puede hacer lo que le apetezca al margen de los prejuicios. Lo ha demostrado con su carrera musical pero también con su vida personal. Si algo ha aprendido esta femme fatale es no atarse a nadie. ¿Algo que decir? Quizás: ¡Qué envidia! Sobre todo, porque en los últimos años ha demostrado que la edad no es ningún obstáculo para enamorarse y seguir disfrutando de amor y el sexo. Ahora mismo, a sus 61 años, presume de novio de 25, Ahlamalik Williams. Puedes probar algo parecido en tu vida o sino, por lo menos fantasear con ello. Te proponemos 10 toy boys de serie con los que poder hacerlo.

A David Corenswet le habíamos visto en House of cards o The Politician pero si hay una serie por la que ha logrado cautivarnos es Hollywood, la de Ryan Murphy que, de momento, hemos podido ver en Netflix en versión original porque, debido a la pandemia no ha podido ser doblada. No importa, si lo de menos es escucharle. Seguro que Madonna lo convertía en uno de sus toy boys. ¿Y tú?