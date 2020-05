Lo que hace la hija de Kate Hudson es asqueroso, pero ella no puede parar de reir

Kate Hudson está en modo madre total. Está pasando la cuarentena con sus hijos y se la nota especialmente apegada a su hija más pequeña, Rani. Es la única que comparte con su actual pareja, Danny Fujikawa, el cantante y guitarrista de Chief. Su historia es muy curiosa ya que se conocían desde hace muchísimo tiempo porque él era el hermanastro de sus mejores amigas. Lo consideraba casi de la familia, pero un día, una caminata campestre cambió su relación.

El caso es que la pequeña tiene el mismo espíritu rebelde y divertido de su madre, e incluso de su abuela, Goldie Hawn, y se ha convertido en su mejor compañera de aventuras en las redes sociales, sobre todo, durante esta cuarentena que están viviendo en familia.

La actriz ha querido participar en el reto de la risa y quería compartir un momento divertido que generara unas cuantas y su pequeña ha encontrado la clave. Ha hecho algo asqueroso que solo le permitimos a ella porque lo pequeñita que es, porque si lo hubiera hecho la madre, seguramente no hubiéramos sido tan benévolos.

“¡Ríete con nosotros! @goldiehawn #LaughingChallenge ¡Intenté hacer que Rani se riera conmigo, y resultó que sabía exactamente lo que estaba haciendo! #BornComedian #Laugh ¡PUBLICA UNA PEQUEÑA RISA! 😆❤️”, escribía junto al vídeo en el que podemos ver la vena comediante de la pequeña que no duda en escupir en un tupper para luego beberse su propia saliva.

“Omg ella es ridícula❤️”, comentaba la también actriz Olivia Munn. La pequeña ha despertado muchas reacciones, sobre todo, entre madres que no son capaces de ser críticos con lo que hacen los pequeños. La percepción general es que la niña es una monada y no vamos a decir lo contrario. Si te has echado unas risas con ella, objetivo cumplido.

