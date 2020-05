David Lynch estrena ‘Fire’, un cortometraje experimental en stop motion

La última película que dirigió David Lynch fue Inland Empire, en 2006, una película en clave de denuncia sobre la hipocresía de Hollywood y crítica con la falta de libertad creativa de los artistas.

Por supuesto, se trataba de una paranoia en la que confluían todas las tramas experimentales y surrealistas propias de su cine, pero el mensaje estaba ahí y muchos lo captaron.

Desde entonces decidió ir por libre, separarse de la industria, probar nuevos formatos (Inland Empire la grabó en digital) y desde hace catorce años tan solo ha publicado cortometrajes y vídeos de arte y ensayo, además de numerosas pinturas experimentales y esculturas, una faceta quizás no tan conocida por el público generalista de este genial director.

Un interesante documental de 2016 llamado The Art Life indagaba en esa faceta oculta del cineasta de Terciopelo Azul y Mulholland Drive: en él podemos ver el día a día de Lynch en su taller de trabajo, situado en una pequeña colina en California, donde pasa horas y horas "jugando" con materiales de trabajo.

En los últimos años Lynch ha estado prácticamente inactivo en todo lo que se refiere a proyectos audiovisuales, pero en 2020 nos han llegado dos cortometrajes suyos. Rodados, eso sí, hace varios años.

El primero es What Did Jack Do?, historia sobre un detective que interroga a un mono parlanchín enamorado de una gallina cuyos derechos de explotación los tiene Netflix. El segundo, Fuego, es una surrealista pesadilla onírica en la que aparece, de nuevo, el bicho-feto de Eraserhead y un montón de ciervos antropomorfos bailando una especie de danza macabra en un campo, todo grabado en stop-motion.