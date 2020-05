Jennifer Lawrence y sus hábitos de bebida en cuarentena hacen que muchos se sientan identificados con ella

Jennifer Lawrence tiene un particular sentido del humor que quiso sacar a relucir cuando recibió la llamada de su amiga Amy Schumer que ha puesto en marcha un programa de cocina junto a su marido, el chef Chris Fischer.

En Learns to cook, la actriz contó sus hábitos de bebida en cuarentena que consiguieron relajar a más de uno que ha visto como en este aspecto, sus rutinas cambiaban durante el encierro. ¿Te has visto bebiendo una copa de vino, una cerveza o hasta un mojito un día entre diario o a una hora temprana? Seguramente en tu vida normal no lo hayas hecho nunca, pero es que lo que estamos viviendo ahora no tiene nada que ver con la normalidad.

Schumer llamó a Lawrence mientras bebía una copa de chardonnay. “¿Qué tipo de vino prefieres tú?, no lo recuerdo porque soy una mala amiga”, le preguntó a la actriz de Los juegos del hambre. Lo tenía claro: “Un sauvingnon blanc cuando hablo de vino blanco, que creo que es principalmente para perras”.

Después aclaró que ella es más de vino tinto y aclaró el horario de bebidas para este confinamiento: “He tratado de esperar hasta las 6 de la tarde, pero voy calentando con una cerveza a las 5”. “Uh, eso es tener clase”, contestaba Schumer. Y, sí, muchos se han sentido identificados con esta afirmación.

Además, Lawrence, aprovechó la llamada en un programa de cocina para compartir una de sus recetas de cocina estrella de esta cuarentena: Pollo asado con arroz frito con chalota. Puede ser un buen momento para probar ahora que hay tanta gente experimentando en las cocinas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @amyschumer el 18 May, 2020 a las 2:32 PDT

