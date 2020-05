10 frases de canciones que te ayudarán a motivarte cuando has roto con tu pareja de hace muchos años

La música tiene un poder curativo que no siempre tenemos en cuenta. Así que, si acabas de romper con tu pareja de hace muchos años y no saben cómo mirar hacia delante, no dejes de leer porque aquí tienes una selección de 10 frases extraídas de canciones que pueden motivarte.

En una ruptura, y más si es de una relación larga, hay que pasar por varias fases, y cada una de ellas requiere un estado de ánimo y unas palabras que te ayuden a pasar a la siguiente. Tú sabrás en cuál te encuentras y cuál es la canción que más te puede ayudar.

#1. “Las chicas mayores lloran cuando sus corazones se rompen”

Si lo tuyo es una ruptura de una relación larga, seguramente ya tengas una edad y es probable que estés pensando ‘¿cómo voy a volver a encontrar a alguien y empezar de cero a estas alturas? Estás hundida y te apetece llorar. Algunos te dirán que lo dejes y que busques tu felicidad y, es normal que te de rabia porque no es lo que te apetece.

Ni caso, que entiendan que antes de pasar a la siguiente fase tienes que llorar y mucho. Así que, escuchar a Sia decir en Big girls cry que “las chicas mayores lloran cuando sus corazones se rompen”, te hará sentirte comprendida.

#2. “Tú creías que eras imprescindible, pero sin tu amor no voy a morirme”

Tras una ruptura no hay nada como empoderarse y demostrarle al otro que puedes seguir con tu vida sin ningún problema. Seguro que te has preguntado en algún momento cómo vas a seguir sin tu otra mitad. Pero asume que no eres dependiente y, sobre todo, que la otra parte no es imprescindible en tu vida. Tú puedes con todo y si te faltan fuerzas para creértelo, ponte Irreplaceable de Beyoncé que seguro que sales fortalecida.

#3. “Tengo toda mi vida para vivir. Tengo todo mi amor para dar”

Una idea que tienes que tener clara cuando tu relación llega a su fin es que sobrevivirás. ¡Que de amor nadie se muere! Y la vida está llena de oportunidades. cuando llegues a esa conclusión, si tu ex vuelve serás lo suficientemente fuerte para decirle que se dé la vuelta y se vaya porque ahora tienes toda la vida para disfrutar y seguir amando… eso sí, ¡a otro!, porque como dice Cake en I will survive, “mientras sepa amar sé que estaré vivo”.

#4. “Nunca, nunca, volveremos a estar juntos”.

Si hay una experta en canciones para desahogarse después de una ruptura, esa es Taylor Swift. Podríamos elegir entre su discografía varias canciones, pero nos quedamos con esta que habla de esas segundas oportunidades que se intentan dar las parejas y que no funcionan. Pasa de eso, no te empeñes en recuperar lo que ya no existe y repite como un mantra: “Nunca, nunca volveremos a estar juntos”.

#5. “Haz como si nunca hubiera pasado y que no fuésemos nada”

Cuando la ruptura es reciente es difícil no pensar en la otra persona y sentirla todavía como si fuera parte de ti. Pero el tiempo pone las cosas en perspectivas y Somebody that I used de Gotye te recordará que llegará un momento en el que, el otro, sea sólo alguien al que conociste.

#6. “No importa voy a encontrar a alguien como tú”

Después de una ruptura tienes que asumir que llegará el día en el que veas a tu ex con otra. Lo bueno sería que ya estuvieras lo bastante fuerte para repetir las palabras de Adele en Someone like you. Siempre hay que mantener la esperanza de encontrar a otra persona. Eso sí, habría que cambiar lo de ‘como tú’ por ‘mejor que tú’.

#7. “Juro que nunca me derribarás”

Cuando pase un tiempo desde la ruptura serás capaz de sentirte fuerte. Será cuando le quites a tu ex el poder de hundirte. Tienes que asumir que no era para ti y que estás mejor sin él. Cuando estés en esa fase de poder jurar que nunca te derribará, como Little Mix en Shout out to my ex, es que has avanzado hacia tu felicidad.

#8. “Estoy tan jodidamente agradecida por mi ex”

Habrás superado tu ruptura cuando seas capaz de mirar atrás y quedarte solo con lo bueno. Al final, lo normal es asumir que si has estado tanto tiempo con otra persona es porque te aportaba algo. Quédate con eso y da las gracias por todo lo bueno que hubo. Felicidades, si llegas a este estado de poder decir, Thank u, next, como Ariana Grande, es que lo has conseguido.

#9. “Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa”

Si fuiste la chica perfecta que usó otra persona y luego dejó abandonada, puede que tengas ganas de darle la vuelta a la tortilla. Sentirás ‘tusa’ como Karol G pero puede que quieras probar también esa parte de ponerte en el otro lado y ser tú la femme fatale. Eso sí, no te pases que la rueda puede volver a girar.

#10. “No necesitamos romance, solo queremos bailar”

Después de una ruptura lo peor es obsesionarse con buscar sustituto. No, tienes que darte cuenta de que puedes estar muy bien sola y que es tiempo de divertirse. Y para eso, el mensaje de Shania Twain en Man, I feel like a woman, es único. Logrará que te vengas arriba y te des cuenta de que la que importa eres tú. ¡Es momento de que te diviertas y si tu ex lo ve, mejor que mejor!

Música para curar corazones. No puede haber mejor terapia.