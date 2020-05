¡El Lagarto de la Barceloneta reta a Dani Moreno “El Gallo”!

Después de tanto tiempo en cuarentena, nos hemos encontrado con que hay dos perfiles claros de persona. Están los que prefieren exprimir la parrilla de las plataformas digitales sin mover un músculo del sofá, y los que, por el contrario, han encontrado un motivo perfecto para ponerse más forma que nunca, como el 'lagarto de la Barceloneta'.

El problema de las extremos es que este verano nos encontramos alguno irreconocible, después de haber ganado unos kilos, y a otros que, probablemente utilizarán más sus redes sociales que nunca para fardar un poquito.

Gracias a ese segundo grupo, el de los más motivados por el deportes, nos hemos encontrado un vídeo, que ha cautivado a las redes, y que demuestra que se nos está yendo un poquito de las manos.

Estos días se han hecho virales unas imágenes, que ha grabado el periodista Raúl Gallego, de la playa de la Barceloneta en el que se ven hordas de deportistas sudando la camiseta, y entre ellos hay una persona que destaca, el ya mencionado, “hombre lagarto”.

Ver esta publicación en Instagram @elchiringuitotv Gracias!!!!! #ellagartodelabarceloneta Una publicación compartida de Alejandro Claveria Garcia (@alexclave3) el 20 May, 2020 a las 7:42 PDT

En solo unas horas Alejandro Clavería, se convirtió en el gran protagonista de esa escena, que parecía ensayada, por aparecer de espaldas y reptando por el suelo, como si fuera el hermano perdido de Spiderman.

Y como somos así, no podíamos dejar pasar al fenómeno viral de las últimas horas, hemos hablado con su protagonista. Alejandro, que aún no ha terminado de asimilar la repercusión que ha tenido, ya está pensando cómo hacer para que el fenómeno no se detenga. Y nosotros, nos hemos apuntado a su iniciativa.

Si quieres enterarte de todo lo que ha sucedido en el programa y lo que nos ha contado el “hombre lagarto”, ya sabes lo que tienes… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

