Álex Ubago confiesa qué chica le inspiró para escribir “Me muero por conocerte”

Álex Ubago se sentó en el sofá de 'La Resistencia' para charlar un rato con David Broncano y reflexionar sobre algunos pasajes de su vida personal y profesional

Dos de ellos asombraron al presentador: el que iba sobre su canción más famosa, y uno con la Reina Sofía.

Además, aprovechó para presentar su single "Te pido otra oportunidad".

"La reina Sofía me hizo la cobra"

El artista dejó boquiabierto a los presentes al confesar un desengaño que vivió: "Me hizo la cobra la Reina Sofía, de las veces que más me han roto el corazón, me hizo el Matrix".

Algo por lo que no dudó en preguntarle más Broncano y Ubago detalló: "Estábamos en un evento, en Donosti, en el que nos invitaron a varios artistas de la ciudad y estaba también Mikel Erentxun".

Y continuó: "Los reyes también estaban en la fiesta y vino el guardaespaldas de la Reina Sofía para decirnos que le gustaría saludarnos. Fuimos encantados y yo que no conocía el protocolo, fui a darle dos besos y ella se echó para atrás y me quedé súper cortado. Mi manager me dijo que no se podía darle besos, solo la mano".

De 'Sin miedo a nada' a 'Me muero por conocerte'

Entre risas, Ubago también contó que antes de dedicarse a la música estudió ADE: "Pero no duré ni un año, en seguida me di cuenta de que no me gustaba y allí empecé más en serio con la música".

Algo que le dio pie para la siguiente confesión: "Mi canción más famosa, 'Me muero por conocerte', se la escribí a una chica que había en mi clase cuando empecé en la uni. Los primeros días la veía, entre 60 personas, y me moría por conocerla".

Pero confusos por los títulos de una misma canción, Ubago añadió: "Me di cuenta que le puse mal el título porque en realidad se llama 'Sin miedo a nada' pero en ningun momento de la canción se dice 'sin miedo a nada'. Es más, si vas a youtube el video oficial tiene como 15 o 20 millones de visitas pero hay un vídeo que colgó una fan con el título de 'me muero por conocerte' y tiene como 200 millones".

Entre risas, Ubago señaló: "Esto me hizo aprender y cuando hago una canción intento ponerle un título que le pondría alguien que no sabe el título".