Fani no puede cumplir aún sus planes de futuro con Christofer

Después de la tormenta de La Isla de las Tentaciones, parece que Supervivientes trajo la calma a la vida de Fani y Christofer. Tanto, que sus planes de futuro han ido más allá y ya tenían apuntado en su calendario mental pasar por el altar y ampliar la familia. Aunque parece que van a tener que esperar un poco más de lo previsto, así como la propia concursante ha contado durante una de las galas del programa de Telecinco.

"Él lleva pidiéndomelo tres años, pero yo le decía que no hasta que no tuviéramos una buena situación económica", confesaba Fani, y al parecer ese momento había llegado. Aunque la idea de formar por fin una familia con el chileno deberá esperar unos meses más, ya que, según le explicaba a Jorge Javier Vázquez, tiene "miedo" que no todo salga como lo deseado, por la situación que está afectando al país en este momento.

"Me da miedo el coronavirus así que vamos a esperar un poco. No sé si se lo puedo pegar al bebé o algo si lo cojo. A mí me ha dicho el doctor, que ya he hablado con él, que me espere porque no es momento", confesaba la concursante, que ya tiene un niño de 12 años. Así, la pareja ha decidido que es mejor ir despacio y no correr en estas circunstancias.

Aun así, la ilusión no se va de los sentimientos de ambos. Fani publicaba en sus redes sociales las ganas que tiene de pasar por el altar junto a su chico, con el que lleva más de 7 años. "Deseando que llegue ese día tan especial", escribía. ¿Cuándo será? Sin duda, nos mantendrán informados.