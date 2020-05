Lana del Rey no deja muy bien a Ariana Grande, Camila Cabello, Beyoncé o Cardi B en su alegato feminista

El próximo 5 de septiembre Lana del Rey publicará nuevo disco y ya está trabajando en unas canciones que tiene pinta que estarán marcadas, en gran medida, por la relación que mantiene con Sean Larkin, un tertuliano e influencer 12 años mayor que ella.

Sabiendo en lo que está trabajando ha intentado poner la tirita antes de la herida e intentando justificar lo que está por venir se ha metido en una polémica que tiene a la gente dividida en redes. Y todo por un alegato feminista que ha compartido para explicar sus letras.

“Ahora que Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj y Beyoncé han alcanzado varias veces el número uno con canciones que hablan de estar sexy, de no llevar ropa interior, de tener sexo, de engañar a tu pareja y demás… Por favor, ¿puedo volver a cantar sobre sentirme bien solo por estar enamorada, incluso si la relación que tengo no es perfecta, sin ser crucificada o acusada de tener una visión romántica del abuso?”. Solo con estas palabras con las que comienza su reflexión ya hay material suficiente para abrir un debate.

“Estoy cansada de escuchar a compositoras y cantantes que dicen que glamurizo el abuso cuando en realidad solo soy una persona glamurosa que canta sobre las relaciones basadas en el abuso emocional. Algo que todos sabemos que está muy presente hoy en día en la sociedad”, continuaba. Y recordemos que ella fue una de las que arremetió contra Weinstein hablando de sus proposiciones en una de sus canciones.

Parece que las críticas que ha recibido por la versión que da de sus relaciones en sus canciones, no las ha asimilado demasiado bien: “Con la cantidad de temas que por fin nos permiten explorar a las mujeres en la música, solo quiero decir que me parece patético que en los últimos diez años la exploración que hago en mis letras detallando el rol sumiso o pasivo que alguna vez he tenido en mis relaciones haya provocado que me acusen de retrasar varios siglos los avances que hemos conseguido”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lana Del Rey (@lanadelrey) el 21 May, 2020 a las 12:26 PDT

“Dejemos una cosa clara: yo no soy una ‘no feminista’. Pero tiene que haber un lugar en el feminismo para mujeres que actúan y se visten como yo. Para las mujeres que cuando decimos no los hombres escuchan sí. Para las mujeres a las que otras mujeres más fuertes y también hombres que odian a las mujeres les arrebatan su propia historia y su propia voz”, concluía.

Dando explicaciones

Sabía que sus palabras iban a suscitar muchos comentarios y, por eso, avisaba de antemano: “Las cantantes que mencioné son mis cantantes favoritas”. Y es que son muchos los que han interpretado este alegato como una crítica a sus compañeras. Y, además, son muchos los que han interpretado su elección como una cuestión racista. Algo que ella ha negado.

Pero parece que ha acabado harta de todo lo que se ha montado a raíz de sus palabras y ha compartido un vídeo con escenas suyas de alto voltaje y un mensaje muy contundente: "Iros a la mierda".

Ver esta publicación en Instagram #fuckoff Una publicación compartida de Lana Del Rey (@lanadelrey) el 21 May, 2020 a las 3:20 PDT

Eso después de haber dado algunas explicaciones más: “Podría haber dicho a cualquiera pero elegí a mis jodidas personas favoritas. Y ese es el problema de la sociedad actual, no todo se trata de lo que quieres que trate. Ese es exactamente la cuestión de mi publicación: hay ciertas mujeres que, la cultura, no quiere que tengan una voz que no esté relacionada con la raza. No sé qué tiene que ver. Ya no me importa. No me considero racista porque eso es una mierda”.

No era el único tema que quería matizar y, por eso, siguió dando explicaciones: “Y mi última y última nota sobre todo ... cuando dije personas que se parecen a mí, me refería a las personas que no se ven fuertes o necesariamente inteligentes, o que tienen el control, etc., se trata de abogar por una personalidad más delicada, no por una mujer blanca”.