Agust D (Suga) vuelve en solitario convertido en un poderoso emperador

Se acabó el misterio. Después de que la agencia de BTS sembrase el pánico entre sus seguidores con la publicación de una cuenta atrás y un código indescifrable, al fin ha resuelto todas nuestras dudas. La persona que protagoniza la imagen que lleva persiguiéndonos durante días es Suga, quien anuncia su regreso como Agust D.

El rapero publicó su primer mixtape en solitario en agosto de 2016 bajo el nombre de Agust D, a través del cual pudimos conocer al verdadero Suga. Pues ahora parece que nos encontramos ante la segunda parte de este proyect: D-2.

Big Hit Entertainment ha publicado por sorpresa el nuevo tema de Suga. En él, nuestro protagonista nos ofrece unos sonidos orientales con los sonidos del rap que tanto le caracterizan. Eso sí, la potencia en su base se convierte en uno de sus elementos más hipnotizantes. Claro que este tema no iba a llegar solo, sino acompañado de un videoclip capaz de dejarnos boquiabiertos.

Con una producción espectacular, Suga el surcoreano se convierte en lo que parece un emperador de China que se pasea por su templo, mostrando así su poder. "Soy el rey, soy el jefe" son algunas de las palabras que pronuncia entre sus versos. Eso sí, todo rey y todo jefe también ha de hacer frente a los tiempos más oscuros, y eso es algo que se demuestra fielmente en sus imágenes.

No obstante, aún en tiempos complicados, tanto sus fans como nosotros estamos convencidos de que Suga sigue siendo "el jefe". ¿O acaso esta segunda parte de su proyecto en solitario no es un claro ejemplo de ello? Eso sí, si a esta canción le acompaña un segundo mixtape, tendremos que esperar para escucharlo... o no.