Así suena ‘Tal como eres’ en las voces de David Otero y Cepeda

David Otero ha remodelado las canciones de El Canto del Loco, las ha hecho más personales y les ha dado otra vida este 2020. Años después de ser éxito en nuestro país e himnos de muchas personas. Y lo ha hecho junto a sus mejores amigos dentro de la industria musical: Bely Bastarte, Taburete, Cepeda, Ana Guerra, Despistaos, Funambulista y un gran número de artistas le acompañan en este proyecto tan especial de su carrera. Otero y yo.

Hace apenas unos meses, al que llamaban El Pescao lo petó con Una Foto en Blanco y Negro, junto a Taburete, y ahora ha vuelto a hacerlo con Tal Como Eres, esta vez de la mano de su amigo Luis Cepeda. Una canción que estábamos esperando y que acaban de sacar a la luz para que podamos escucharla todas las veces que queramos.

“Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado”… ya está aquí! #TalComoEres con @cepeda💥", escribía en su Instagram. La publicación no tardó en llenarse de comentarios apoyando a los cantantes y dándoles todo el cariño que merece esta nueva versión. Ricky Merino, La Oreja de Van Gogh o Roi Méndez no han podido evitar comentar. Además, este último recordó a su compañero de Operación Triunfo que Tal Como Eres es una canción que siempre cantaba en la academia. ¡¡Qué casualidad!!



Cepeda y David Otero ya nos interpretaron este temazo en el concierto LOS40 Básico Opel Corsa el pasado febrero, dejando encantado a todos los que pudieron disfrutarlo en directo. ¿Quieres volver a escucharla? Ellos mismos nos la han dejado en sus redes sociales.