Morat, Sebastian Yatra - Bajo La Mesa [2020]

Sebastian Yatra y Morat llevan planeando cantar juntos desde que se conocieron hace más de seis años. Los colombianos acaban de estrenar Bajo la mesa, una canción que habla de lo que se siente al enamorarse y conocer a una persona que te hace sacar de ti algo que casi nadie había hecho.

"No suelo hablar delante de la gente y no sé si fue la última cerveza, o si contigo todo es diferente y perdí la cabeza. / Yo sé que tú no estás aquí por error, si estoy muriendo por ti que me revivan tus besos"

El videoclip, una producción animada, cuenta la historia a través de los dibujos en los que los personajes, donde además están los artistas representados cantando en el estribillo y al final del tema. Además, Yatra y Morat no son los únicos artistas que han tenido algo que ver en el nacimiento de Bajo La Mesa, pues Cali y El Dandee también ha tenido que ver en su creación, así como el productor Andrés Torrest, con quienes Juan Pablo Villamil (Morat) conectó en directo en el Instagram de la banda para contar más secretos del tema.

Los de Nunca te olvidé avisaron hace apenas dos semanas que tenían preparado un nuevo tema que iba a soprender a todos sus fans. Comenzaron diciendo la pimera palabra del títutlo, para terminar días después contando a todo el mundo que Sebastian Yatra les acompañaría en este temazo.

Nada más estrenar la canción, Juan Pablo Isaza hizo un directo con sus fans para hablar de lo que les había parecido la canción, cantar un poco y poder interactuar con las personas que siguen su música. Así, Yatra ha lanzado un reto en su Instagram: "Quiero ver tu foto bajo la mesa", escribía. ¿Ya te la has hecho?