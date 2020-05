Roi Méndez, Sinsinati - Aviones De Papel [2020]

"No voy a mentir, estoy nervioso", contaba Roi Méndez en sus redes sociales, horas antes de que Aviones De Papel saliera a la luz. El artista acaba de estrenar su nueva canción junto a Sinsinati y parece estar muy, muy orgulloso con el resultado.

Los artistas han unido sus voces e instrumentos en una canción súper pegadiza que se convierte en la canción que protagonizara toda su primavera. Así, ambos han estado creando todo el hype por redes sociales para que sus seguidores no puedan esperar de la impaciencia por escuchar la canción.



El videoclip de Aviones De Papel cuenta de una manera divertida cómo crear un video musical de lo más "original", con croma, imágenes y mucha imaginación. O al menos, como intentarlo. Una producción divertida grabada desde hace varios meses que se divirtieron haciendo. "Os juro que lo me he reído grabando este videoclip no es ni medio normal!", contaba el gallego. A lo que Álvaro de Luna, el vocalista de Sinsinati contestaba con un directo "Vais a flipar".

Ver esta publicación en Instagram Estoy llorando Una publicación compartida de Roi Méndez (@roimendez) el 21 May, 2020 a las 3:06 PDT

¿Todavía no lo has visto? Dale al play y no te lo pierdas, porque seguro que te vas a echar unas risas.