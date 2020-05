Omar Montes sale a la calle para ayudar a sus vecinos y mostrarnos su otra faceta

Todos conocemos a Omar Montes por su aparición en televisión o por los temas que tanto han protagonizado nuestras noches de fiesta. Pero lo cierto es que el madrileño cuenta con una faceta altruista que nos ha mostrado en estos tiempos tan difíciles que todos atravesamos.

La crisis del COVID-19 ha supuesto un duro golpe para millones de personas alrededor del mundo. Sus consecuencias económicas han conducido a muchos a la falta de alimentos en su día a día, viéndose obligados a acudir a algunos de los centros habilitados para recibir un mínimo de productos. Pero Omar Montes ha decidido salir a la calle para ayudar en esta lucha a los vecinos de su barrio: el humilde Pan Bendito de Madrid.

El diario El País ha acompañado al cantante en esta iniciativa particular, llenando la cesta de la compra en el supermercado y visitando los hogares de los habitantes de esta zona madrileña. Eso sí, siempre con su mascarilla de Louis Vuitton y respetando las medidas de seguridad.

Omar asegura que son muchas las solicitudes que le llegan de sus vecinos más necesitados. Al día atiende a una media de 20 o 30 personas. Por un lado están los mayores que no quieren salir a la calle para evitar el contagio y, por otro, las familias numerosas. "Yo no espero nada a cambio, ni siquiera un gracias. Yo simplemente me encuentro bien conmigo mismo. Me encuentro feliz. Siento que ayudo a personas y yo me duermo luego contento", señala nuestro protagonista.

Esta ONG personal de Omar ha revolucionado las redes sociales. Tanto es así que, minutos después de la publicación de este reportaje, su nombre se ha colado entre las tendencias de Twitter. No es de extrañar, pues son escasas las ocasiones en que vemos a un artista de éxito recorrer las calles de su barrio para cubrir las necesidades básicas de sus vecinos sin recibir nada a cambio.

Y es que los usuarios no han tardado en inundar las redes sociales de bonitos comentarios hacia el cantante. "Todo mi respeto, admiración y agradecimiento", señala Rodrigo Pumarejo. "Chapó por lo que está haciendo Omar Montes", añade Antonio. "De verdad, increíble lo que está haciendo Omar Montes", escribe Paola.

Omar Montes vuelve a convertirse en el foco de atención. Esta vez para recordarnos que detrás de toda estrella se encuentra el altruismo de una persona cuyo único objetivo es regalar sin recibir nada a cambio. ¡Gracias, Omar!