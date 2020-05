Suso Álvarez inaugura la escalera de las emociones en ‘Viva la vida’ y se derrumba

Suso Álvarez se han convertido en uno de los rostros habituales de Mediaset. Pasó por Gran Hermano Vip 6 y por Supervivientes 2016 y ahora es uno de los tertulianos habituales que comenta realities en la cadena.

Este fin de semana ha sido el encargado de inaugurar una nueva sección en Viva la vida. Visto el éxito del puente de las emociones que nos dejó momentazos como el abrazo que le dio Lara Álvarez a Elena tras derrumbarse hablando de sus problemas familiares, el programa de Emma García ha querido crear su propio espacio emotivo similar al de la isla.

Culpa, perdón, arrepentimiento y distanciamiento. Esos eran los escalones que tenía que recorrer Suso y lo ha hecho derrochando emoción. No ha podido mantenerse sereno cuando ha recordado su drama familiar.

“Hubo un accidente en mi familia que nos cambió a todos la vida y me siento culpable de no haber estado todo lo que debía al lado de mi madre. Me hacía tanto daño ver sufrir a los míos que no tuve fuerza para estar a la altura”, explicó.

Una enfermedad que casi le cuesta la vida y que ha marcado la vida del colaborador. De hecho, el perdón se lo ha pedido a su madre, Mercedes Perea: “Es una mujer que acarrea con todo, yo estoy delante de una cámara, pero quien carga con todo sola, es ella. Desde que falleció mi padre yo siempre he sentido que tenía que estar ahí con mi madre y mis dos hermanas”.

Tras ver a su hijo derrumbado, Mercedes no dudó en entrar en directo en el programa para apoyar a Suso: “Es muy buen niño, por fin estáis viendo lo que hay detrás de esa fachada”.

Suso no ha podido evitar las lágrimas hablando de un tema tan doloroso para él, pero, aun así, sus detractores, que no dejan de señalar en redes que es un machista que no debería estar en televisión, han vuelto a cargar contra él y han interpretado la emoción del momento como un intento de lavado de cara para mejorar su imagen.

Han intentado limpiar la imagen de Suso y lo que es quedado peor de lo que estaba imagina el ridículo que echo hoy el programa y espero que Emma nunca se encuentre su hijas o mujeres cercanas a ella con un hombre como Suso en su vida el asco que me da Emma superior a Toñi. — Athe 15💫🧶🧢 (@AtheGui) May 23, 2020

Como todos, Suso también tiene mucha gente que le apoya y que ha sufrido viéndole derrumbarse en el programa.

Es lo que tienen los personajes públicos, que levantan pasiones para bien o para mal.