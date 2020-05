Estos son algunos de los grandes errores que cometemos al usar WhatsApp

Hoy en Anda Ya hemos querido tratar otro de los temas estrella de la cuarentena, el uso que hacemos de nuestros dispositivos y lo despistados que nos estamos volviendo. Estas semanas, hemos pasado tantas horas con el móvil conectados a las redes sociales y mandan mensajes como locos que claro, es normal que hayamos metido la pata más de una vez con nuestros envíos.

¿Quién no conoce algún caso? Durante esto días en los que no quedaba otra que comunicarse de esta forma, no han parado de llegar mensajes a personas equivocadas, audios que se han colado en grupos que no tocaban o fotos que no se tendrían que haber subido nunca.

Estamos acostumbrados a que la prensa saque a relucir los fallos de nuestras estrellas, pero hoy, hemos abierto una ventana para que nuestros andayeros también nos desvelen el último aprieto en el que se han metido por culpa de las tecnologías.

Desde Alicante nos ha llamado Sandra, nuestra oyente nos ha contado cómo en el grupo de WhatsApp, de la Asociación de Padres y Madres del colegio, una de las madres se equivocó y mandó un audio contando que se había liado con el tutor de su hijo. Todo sucedió un día antes de la comunión de todos los niños por lo que tuvo que verse las caras con todos los padres

Lo mejor de esta historia no ha llegado aún, tiene más trama, que cualquier película de Tarantino. Resulta que con el tiempo se acabó descubriendo que todo era mentira, o eso decían… Y claro, tanto el colegio como el profesor la invitaron a cambiar de centro, pero nunca lo hizo.

Javier de Sevilla también nos ha dejado con la boca abierta. Al parecer, la mujer de uno de sus mejores amigos se equivocó de teléfono y le llamó pensando que era su amante, para preguntarle qué ropa interior se ponía. Como buen amigo, Javier se acabó chivando y destaparon la infidelidad.

Por suerte o por desgracia, ellos no son los únicos. Hemos tenidos andayeros que le han mandado vídeos subidos de tono a clientes, fotos fuera de lugar al grupo de familia, críticas a amigos en grupos en los que no debían o algún comentario que debía quedarse guardadito y no compartido.

