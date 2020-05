Karol G asume que no todo el mundo va a creer que su foto con Rihanna sea real

Karol G se ha convertido en los últimos años en una gran estrella internacional. Aunque el urban latino es predominantemente masculino, hay unas cuantas mujeres que han alzado la mano para decir que ellas también tienen derecho y han demostrado que el género no es solo cosa de hombres. Y la colombiana es una de ellas.

Y aunque la hemos visto colaborar con una larga lista de artistas de todo tipo en los últimos tiempos hay una que todavía se le resiste. Siempre se ha confesado muy fan de Rihanna y, en las últimas horas, ha compartido una foto con ella que ha hecho saltar las alarmas.

“Los envidiosos dirán que es Photoshop 😒 #15𝕐𝕖𝕒𝕣𝕤𝕆𝕗ℝ𝕚𝕙𝕒𝕟𝕟𝕒 My Boo”, escribía junto a una imagen en blanco y negro en la que podemos verlas juntas. Su chico, Anuel AA, no podía dejar de compartir unos cuantos emoticonos ante las palabras de Karol G: “😂😂😂😂❤️❤️❤️❤️”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg) el 24 May, 2020 a las 10:47 PDT

Hace poco más de un año la escuchábamos hacer una versión de Love on the brain en un programa de radio. El mismo en el que dejaba claro las ganas que tenía de hacer algo con ella: “¿Quien encabeza mi lista? Rihanna. Ella es como mi artista top, yo soy fan. El otro día lo estaba hablando, que la tengo tatuada aquí en la mano, el primero. Soy super fanática y espero que algún día… No la conozco, no he tenido ningún acercamiento, no conozco a su equipo de trabajo, nada… pero tengo en el fondo de mi corazón la esperanza de que algún día la voy a conocer, hablaré con ella, le propondré un tema y grabaremos una canción”.

Ese día todavía no ha llegado, porque, lo siento por los que habían creído que esta foto de las dos juntas era real. Se trata de un montaje. En la foto original, las que acompañan a Karol G son, en realidad, Becky G y Natti Natasha durante una fiesta que compartieron el pasado febrero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg) el 29 Feb, 2020 a las 9:41 PST

Así que, el acercamiento entre Rihanna y Karol G sigue siendo una asignatura pendiente que, esperemos, que algún día deje de serlo.