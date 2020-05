Fani habla de las extrañas circunstancias del fallecimiento de su madre

La isla de las tentaciones fue el programa que nos descubrió a Fani. En aquel momento su imagen quedó muy dañada porque no hizo bien las cosas e hizo sufrir al amor de su vida, Christofer, que tuvo que ser testigo de la aventura que vivía en el Caribe con Rubén.

Pero, meses después ha logrado el perdón de muchos. Su paso por Supervivientes nos ha ayudado a conocerla mejor. Es una mujer que no ha tenido una vida fácil. Hija de drogodependientes, acabó en casa de su tía que se hizo cargo de ella.

Ha pasado por Viva la vida para hablar de todo un poco y ha confesado que ella, de joven, no fue ninguna santa. Que empezó a cambiar y asentar la cabeza cuando se quedó embarazada con 23 años de un chico que no quería ser padre.

Hace algo más de un año, se enteró de que su madre había fallecido, algo de lo que ya habló en el programa su tía el pasado febrero. Ahora ha sido ella la que ha repasado los detalles de la historia.

Las alarmas saltaron cuando su madre no acudió a por la metadona que solía tomar. Aunque Fani no vivía con ella sí mantenían contacto y de buenas a primeras, ese contacto se rompió. Avisaron a la policía y, finalmente, recibieron la fatal llamada que les comunicaba que habían encontrado su cuerpo.

La superviviente ha narrado cómo se enteró de la muerte de su madre #Socialité338 https://t.co/uzauAnRsT0 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) May 24, 2020

Ha confesado que, a estas alturas, todavía no sabe cuál fue la causa del fallecimiento de su madre. Asegura que aún no ha recibido la autopsia que le hicieron porque no hay nada claro. “El caso no está cerrado porque no han determinado las causas”, confesó.

Pese a que no hay un dictamen definitivo ella tiene sus propias sospechas y asegura que lo ocurrido fue “por culpa de una tercera persona”. Ella está convencida de que su madre fue asesinada. Las palabras que pronunció el ex de su madre en un psiquiátrico al que fue a parar, le hacen tener esas sospechas. Como también es drogodependiente, no le hicieron caso cuando dijo que ella ya no estaba. Simplemente le tomaron por loco.