El Snyder's Cut de ‘La liga de la justicia’ se estrenará en 2021 y podría durar hasta 4 horas

Hacía meses que las redes pedían a gritos que se estrenara por separado el montaje ideado por Zack Snyder para La liga de la justicia. Durante el rodaje de la película la hija de Snyder, Autumn, se suicidó, y por evidentes razones personales el cineasta abandonó el barco. Su sustituto fue Joss Whedon (director de Los Vengadores), quien cambió por completo el organigrama de trabajo de su predecesor e hizo un producto distinto al que había imaginado. "Lo que visteis no es ni un cuarto de lo que había rodado", explicó Snyder.

Sin embargo, dado que la industria del cine va a salir muy damnificada por la crisis del coronavirus y que Twitter convirtió hace unos días y de nuevo en trending topic el hashtag #ReleaseTheSnydersCut, Warner Bros. ha decidido mover ficha, invertir entre 20 y 30 millones de dólares para ultimar efectos digitales y doblar algunas escenas y estrenar en exclusiva el montaje del director a través de su plataforma HBO Max.

"Será algo completamente nuevo y, para aquellos que hayan visto la versión estrenada, será una experiencia muy distinta a la película", explicó Zack Snyder en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

El cineasta, director de Watchmen y de la aún no estrenada película de zombies Army of the Dead (llegará a Netflix en 2021), también confesó sentirse asombrado de que Warner maniobrara para estrenar esta ficción tan pronto: "Pensé que vería la luz en 20 años, o que alguien grabaría un documental y yo podría cederles material inédito", bromeó.

Sin embargo, que #ReleaseTheSnydersCut se haya convertido en el hashtag más tuiteado sobre una película relacionada con Warner (y ni siquiera se trata de un estreno) ha debido incomodar tanto a los directivos de la productora que han decidido ponerse manos a la obra cuanto antes. "Es raro pero mola", explicó Snyder al cuestionarle por la fama que ha obtenido su obra inédita.

Lo mejor de todo es que probablemente esta versión será muy, muy larga. Snyder quería rodar una película de cuatro horas para Warner y DC, pero sabía que los directivos no estarían de acuerdo con estrenar un proyecto tan largo. De hecho, grandes mastodontes de la historia del cine tuvieron que ser cercenados por las productoras para estrenarse en salas, con la consecuente pérdida de calidad del producto final (si no, recordemos lo que les pasó a Erich von Stroheim y Michael Cimino con sus respectivas Avaricia y La puerta del cielo: películas destrozadas por un montaje "adaptado al público").

Snyder transigió y finalmente presentó una versión de casi dos horas y media de metraje. Por supuesto, estaba sin terminar, quedaba poner los efectos visuales e incluir varias escenas. Ese montaje nunca vio la luz, pero ahora conseguirá terminarse con la millonaria inversión que pretende hacer Warner.

Además, dado que La liga de la justicia: Montaje del director se estrenará en plataformas (el lanzamiento está previsto para 2021, pero no hay una fecha concretada aún), lo más probable es que veamos la versión íntegra de cuatro horas que quería Snyder. Quizás, incluso, pueda quedar dividida en seis episodios, en formato serie.

Sea como fuere, son buenas noticias para los fans de los superhéroes. El año que viene podremos ver a Gal Gadot, Jason Momoa, Ben Affleck, Ezra Miller y Henry Cavill en plena acción, solo que contada bajo los ojos de un director con personalidad propia.