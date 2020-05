Frikis asesinos y superhéroes horteras: así es ‘Orígenes Secretos’, la nueva comedia de Netflix

Netflix acaba de lanzar un primer clip oficial de Orígenes Secretos protagonizado por Javier Rey, Brays Efe y Carlos Areces. Rey da vida a David, un joven e impulsivo policía que investiga un turbio asesinato ejecutado por un fanático de los cómics.

Él está lleno de prejuicios: "¡A callarse! Que yo estoy aquí investigando un asesinato, no soy un fracasado como vosotros, no os confundáis", espeta a unos atónitos clientes de una tienda de comics. A lo que Jorge Elías (Efe) responde tajante: "No te confundas tú. Felipe es dentista. Toño tiene una farmacia. Pepe es registrador de la propiedad, Isabel es jueza y este la verdad que no sé quien es porque nunca compra nada", dice, señalando al personaje de Areces.

Se trata de Galván, director de "la empresa de aeronáutca más importante de Madrid", que gana "en un mes lo mismo que un policía en un año". Tremendo zasca al protagonista de Orígenes Secretos, que deberá investigar con ayuda de estos fanáticos de los cómics la trayectoria de un despiadado asesino en serie que se inspira en las primera apariciones de los superhéroes más conocidos para cometer sus crímenes.

Pero para acercarse poco a poco a esa mente perversa tendrá que ponerse un ridículo traje de superhéroe, colaborar con el dueño de la tienda de comics, Jorge, y salir ahí fuera a hacer del mundo un lugar mejor.

Orígenes secretos también cuenta en el reparto principal con Antonio Resines, el jefe de policía Cosme, al que David (Rey) pretende relevar; Verónica Echegui, Norma, jefa de David y fan del cosplay y el manga; y la colaboración –probablemente esporádica– de Leonardo Sbaraglia y Ernesto Alterio, quienes tendrán papeles secundarios.

La película, que parece tener reminiscencia del disparatado, violento pero extremadamente divertido universo de Kick-Ass, es una producción hispano-argentina en la que participan Quexito Films, RTVE y Netflix. Estará dirigida por David Galán Galindo, quien da el salto en la dirección de largometrajes en solitario.

Orígenes secretos se estrenará mundialmente en la plataforma el 28 de agosto de 2020.