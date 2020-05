La cançó viral per estrenar nova fase

La firma de roba Desigual amb seu a Barcelona acaba de llançar una campanya global on fa una crida a mantenir la distància de seguretat. Avui que moltes ciutats de Catalunya han entrat en una nova fase de desescalada són més importants que mai aquest tipus de missatges. La cançó té una lletra ben directa i diu entre altres coses "Que corra el aire entre culo y culito. En la Barceloneta respetamos los metritos" i això ressona amb força des dels altaveus que la marca té en aquesta zona de la ciutat.

Les noves fases de desescalada ens porten noves activitats que fins ara no estaven permeses i això significa més moviment sobretot a grans ciutats. Els últims dies s'han vist imatges de platges on a vegades es feia difícil mantenir aquesta separació. L'última setmana un vídeo es va fer viral on apareixien diferents grups de gent fent esport just davant del mar i cadascun practicava el seu exercici favorit. Un dels més comentats va ser el ja conegut com el llangardaix de La Barceloneta i va estar parlant amb el Dani Moreno i la Cristina Boscá a l'Anda Ya del seu estrany exercici, i entre d'altres vam saber que era entrador personal i també va aprofitar per llançar un repte al nostre Gallo.

La iniciativa de la firma vol que tot i que entrem en fases superiors de la nova normalitat no ens oblidem de mantenir la distància de seguretat que és vital. La cançó s'ha fet viral aquests últims dies i ja es pot escoltar a diari si vas pel passeig marítim de La Barceloneta i sobretot en hora punta, quan hi ha una gran concentració de gent. Per cert, la coneguda marca ha afegit una coreografia perquè ens sigui més fàcil d'aconseguir la separació de seguretat entre tots.