Es uno de los temas más emblemáticos de U2, una de esas canciones que han trascendido en el tiempo y se han convertido en auténticos clásicos de la banda. Still Haven’t Found What I’m Looking For es uno de los temas que integraron el disco he Joshua Tree en 1987, y a día de hoy ha demostrado que sigue teniendo importancia en el mundo de la música.

El manuscrito en el que Bono escribió este tema ha alcanzado la cantidad de 85.000 euros en una subasta que buscaba recaudar fondos para la emergencia sanitaria que estamos viviendo. En ella también se vendieron artículos de Amy Winehouse, Bob Marley, Annie Lennox, Shawn Mendes o Robyn, pero el de la banda irlandesa fue el artículo estrella con más de 3.000 pujas.

El comprador se hizo con la letra y con una copia del disco The Joshua Tree autografiada por el líder de la banda.

Una canción manuscrita de U2 llega a los 85.000 euros en una subasta solidaria

The Joshua Tree, su álbum más universal

Bono, Adam Clayton, The Edge y Larry Mullen Jr. tardaron seis meses en cocinar el disco con el que pasaron de ser “héroes a súper estrellas”, según la revista Rolling Stone. The Joshua Tree (1987), su quinto álbum, los colocó en la primera línea del rock mundial y los dio a conocer al público en general.

I Still Haven’t Found What I’m Looking For o With Or Without You fueron algunos de los singles que, ciertamente, 30 años después ya son grandes himnos de la música.

Desde su estreno, acumula más de 25 millones de ejemplares vendidos, ha sido número 1 en 22 países, ha generado cinco millones de euros solo en derechos de autor, y fue el primer álbum del grupo en ganar un Grammy como mejor disco del año. Casi nada. Además, Rolling Stone lo incluye como uno de los álbumes esenciales para entender el guitarreo.