Si hay que destacar uno de los grandes momentos de los inicios de Madonna en la música, este sería la publicación de su segundo disco, Like a Virgin, en 1984. Con él revolucionó el pop tal y como se conocía hasta la fecha, y con éxitos como el que da nombre al disco, Material Girl o Into the Groove se labró una imagen que la acompañó durante años y la hizo tremendamente popular.

Material Girl fue el segundo sencillo que se lanzó como parte de su segundo álbum de estudio. No cabe duda de que ahora es una de las canciones más conocidas y representativas de la Reina del pop. Rápidamente se convirtió en un gran éxito de la artista, y alcanzó el top 5 en Reino Unido, Australia, Bélgica, Japón o Canadá. También llegó al número 1 de LOS40, convirtiéndose en la primera canción de la ambición rubia en lograrlo.

Como no podía ser de otra manera, en aquel momento, su publicación fue recibida como una declaración de intenciones de la artista, un tema en el que se describía a una mujer calculadora, que se movía por el dinero y que no dudaba en manipular a todos a su alrededor. En alguna ocasión, Madonna llegó a explicar en una entrevista en la revista Company que el concepto era muy similar a la vida que estaba llevando en aquel entonces. La imagen que quería dar de sí misma era la de provocación, y lo consiguió.

En una entrevista de 2009 con Rolling Stone, sobre cómo se sentía Madonna al escuchar tantos años después las primeras versiones de Like a Virgin y Material Girl, la cantante lo tenía claro: “Me gustaron las dos porque eran irónicas y provocativas, pero diferentes a mí. No soy materialista y ten por seguro que no era virgen. Me gustaba el juego de palabras, creía que era ingenioso; tan callejero, tan genial”.

‘Material Girl’, la crítica de Madonna a la política del materialismo

La letra hace referencia a una mujer despreocupada, para la cual lo más importante son las apariencias y lo material. Habla del materialismo, sobre una vida de riqueza y despreocupación, en contraposición al romance y las relaciones. Sin embargo, muchos expertos y críticos creen que la intención de la canción va más allá. Rikky Rooksby, en su libro The Complete Guide to the Music of Madonna, considera que es una sátira sobre la economía del gobierno de Ronald Reagan y de las actitudes que este patrocinaba, pero muy poca gente supo captar este mensaje.

La admiración que siente Madonna hacia Marilyn Monroe es más que conocida, y se hizo patente en el videoclip de la canción. En él, la cantante imita la interpretación de Diamonds Are a Girl's Best Friend de la película Los caballeros las prefieren rubias (1953). En una entrevista en el New York Daily News hablaba así de este vídeo: “Marilyn era algo inhumana en cierta forma y quería imitar eso; su sexualidad era una fuente de obsesión para todos. Además, hay ciertas cosas que no se conocen sobre su vulnerabilidad que me dan curiosidad y me atraen”. Durante el rodaje del vídeo, en un estudio de Hollywood, la artista conoció a su primer marido, Sean Penn.