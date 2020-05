Justin Bieber y Hailey Baldwin cuentan cómo fue su primer beso

Justin Bieber y Hailey Baldwin son una de las parejas más mediáticas de la industria pop. De hecho, su boda, que tuvo lugar el pasado 2019, se convirtió en uno de los eventos del año. ¡Y no nos extraña, Justin Bieber es uno de los príncipes del pop actuales!

Aunque su relación haya sido comentada desde el primer momento, la verdad es que los fans todavía desconocen muchos aspectos de la vida privada de la modelo y el cantante. Uno de los momentos que más querían conocer era el de su primer beso. Y es que en el fondo todos somos unos románticos, y los beliebers no iban a ser menos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) el 1 Mar, 2020 a las 4:28 PST

Desde que se casaron, Justin ha gritado a los cuatro vientos (a través de su música) lo enamorado que está de Hailey, asegurando que es el amor de su vida. Pero, ¿cómo fue aquella primera cita?

Durante un episodio de la serie The Biebers On Watch, la pareja confesó en directo cómo fue aquel encuentro y cómo se besaron. Eso sí, necesitaron que la hermana de Hailey, Alaia Baldwin, los cubriese.

“La primera vez que nos besamos estábamos en Nueva York y fuimos a cenar juntos. ¡Solo estábamos pasando el rato y volvimos para ver una película y nos besamos!”, empezó a decir la modelo. “Me pidió que fuese a por sishi a por él y llamé a mis padres para peguntarles si podía ir y me dijeron que no. Se negaron absolutamente, era como ‘no vas a salir con Justin sola, eso no va a pasar”, ha continuado diciendo.

Fue entonces cuando Alaia cubrió a su hermana, diciéndole a sus padres que se quedaba con ella: “Mi hermana mayor me cubrió y dijo: ‘Oh, sí, va a dormir en mi apartamento y todo va a estar bien’. Me cubrió, salimos a cenar y no nos pillaron”.

Parece que la cita fue bien y años después la pareja se ha convertido en una de las más consolidadas de la industria. Parece que Alaia puso su granito de arena en que todo funcionase.