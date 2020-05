Dani Martín desvela su peor canción y el futuro de sus conciertos

Como viene siendo habitual durante esta pandemia, Dani Martín volvió a ofrecer un directo en Instagram con el que quiso mantener el contacto con sus fieles seguidores a los que ofreció un set acústico de varias canciones tanto de su etapa como líder de El Canto del Loco como en solitario.

Pero también, como suele ser habitual, el directo en la red social nos dejó interesantes titulares de boca del propio solista madrileño que al pedir a sus seguidores que le dijeran una canción para tocar se sinceró hasta el punto de confesar que puede ser su peor tema.

"Qué tenéis con Gretel si es, creo, de las peores canciones que he escrito en mi vida" dijo Dani Martín ante las peticiones de varios de sus seguidores. Al final, Cero fue la canción que decidió tocar para cerrar su directo.

No fue el único gran momento de la tarde del sábado en la que el intérprete festejó con todos el pase de Madrid, su lugar de residencia, a la fase 1 de la desescalada. Pequeños pasos en el regreso a una normalidad que aún parece lejana pero a la que nos invita con optimismo.

Primero con la idea de hacer otro directo pero junto a sus músicos: "Espero que la próxima la podamos hacer con toda la banda". Y luego explicándonos qué espera de sus futuros shows: "Yo solo quiero conciertos cuando se pueda. Vamos a hacerlos cuando se pueda, vamos a esperar a que la ley nos diga lo que podemos hacer y lo que no. Al que no pueda venir se le devolverá la entrada pero vamos a ser positivos y a pensar que vamos a poder y a hacer conciertos para disfrutar. No voy a hacer conciertos donde no podamos disfrutar y ser felices. Tenerlo claro".