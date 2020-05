10 canciones perfectas para dedicar a tu mejor amiga

Los amigos forma uno de los pilares fundamentales de nuestra vida y, como dirían las Spice Girls en su mítico Wannabe, "la amistad nunca se termina". Son muchos los artistas que han dedicado sus letras a la importancia de rodearse de buenos amigos, desde Ed Sheeran hasta Bruno Mars o, en nuestro país, el ya himno Son Mis Amigos de Amaral.

Sin embargo, más allá de las increíbles vivencias que puedes pasar con tu grupo de colegas, siempre hay una amiga especial con la que compartir tus más íntimos secretos y aquella que sabes que nunca te fallará, al más puro estilo Beyoncé para Lady Gaga en Telephone. Si quieres dedicar una canción especial para ella, para tu mejor amiga, estas diez que hemos recopilado para ti son ideales.

You’re My Best Friend de Queen

El mensaje de Freddie Mercury y los suyos no puede ser más claro: “You're the best friend that I ever had / I've been with you such a long time / You're my sunshine and I want you to know / That my feelings are true / I really love you / You're my best friend." Si tú también tienes una amiga que ha sido la mejor que jamás has tenido y con quien has compartido momentos desde hace mucho tiempo, ¡esta es la canción que buscas!

I Turn To You de Christina Aguilera

Christina Aguilera puso toda la potencia de su voz para dar valor a esa amiga que siempre ha estado presente de manera incondicional, como ella misma dice "como un refugio en la tormenta". Si eres de los que valora la lealtad, esta himno a la amistad está hecho para ti.

Hay Un Amigo en Mí de Toy Story

La factoría Disney siempre ha sido experta en demostrarnos el valor de los amigos verdaderos y Toy Story es uno de los mejores ejemplos de que, en cuestiones de amistad, no hay diferencias que puedan impedir que surja una bonita relación. Además, ¿quién puede escuchar esta banda sonora sin sentirse un poco nostálgico?

Nadie Como Tú de La Oreja de Van Gogh

Con Amaia Montero a la vocales y dentro del álbum Lo Que Te Conté Mientras Te Hacías La Dormida encontramos esta declaración de amor en toda regla a esa amigo o esa amiga que es imprescindible en tu vida: "Nadie como tú para hacerme reír / Nadie como tú sabe tanto de mí / Nadie como tú es capaz de compartir / Mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir."

Siempre A Mí de Gloria Trevi

Una canción perfecta para dedicar a quien está pasando un mal momento. Amistad incondicional, incluso cuando la familia se tambalea. ¡Porque los amigos son la familia que uno escoge!

Me And My Girls de Fifth Harmony

¿Quién no recuerda todas las aventuras de adolescencia en plena fiesta de pijamas? Confesiones, secretos y juegos eran los protagonistas de estas noches de chicas con tu mejor amiga y así es como Camila Cabello, Lauren Jauregui, Normani, Ally Brooke y Dinah nos transportan hacia esos momentos con esta canción y con su divertido videoclip.

Me & My Girls de Selena Gómez

Una vez más, un grito alto y claro de que a Selena no le hace falta ningún chico para ser feliz, siempre y cuando tenga la amistad de sus chicas favoritas. El mensaje: el amor de una mejor amiga es incondicional.

Amigas Cheetahs de The Cheetah Girls

Esta producción de Disney Channel dejó (una vez más) en una posición muy prioritaria de la vida la amistad y esta canción no deja lugar a dudas desde su primera palabra y puede considerarse, prácticamente, un himno a las amigas: "No matter where we come from we can be ourselves and still be... one / Amigas cheetahs /Friends for life."

Army de Ellie Goulding

Una canción que la propia Ellie Goulding dedicó a su mejor amiga Hannah, a quien le confiesa que "cuando está con ella es como estar con un ejército". Un repaso por una amistad a lo largo de la vida, incluyendo épocas como la adolescencia o los malos momentos.

Monopoly de Ariana Grande y Victoria Monet

Son amigas en la vida real y así lo cantaron Ariana Grande y Victoria Monet en esta tema en el que, además, hacen un repaso por sus exitosas carreras. Una demostración de que no hay nada como compartir la alegría de los triunfos con los amigos de verdad.

¿Sabes ya cuál elegir para dedicar a tu mejor amiga? ¡El acierto está asegurado con cualquiera de estas diez canciones para celebrar la amistad verdadera!