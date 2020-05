Rosalía y Björk, unidas por un poema de Antonio Machado

Rosalía estrena mañana KLK, canción que estará incluida en KiCk i, el nuevo álbum de la venezolana ARCA (Alejandra Ghersi), el cual verá la luz el próximo 26 de junio y contará con la colaboración de otras artistas como Sophie o Shygirl.

Gracias a una publicación de Björk en Instagram hemos podido saber que la islandesa también participará en el próximo proyecto de ARCA interpretando unos versos de Antonio Machado en el tema Afterwards, concretamente, del poema Anoche cuando dormía. ¿Y quién ha ayudado a la cantante con el español? "La Rosalía", por supuesto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Björk (@bjork) el 21 May, 2020 a las 5:35 PDT

"Anoche cuando dormía / soñé, ¡bendita ilusión!, que una colmena tenía / dentro de mi corazón; / y las doradas abejas / iban fabricando en él, / con las amarguras viejas / blanca cera y dulce miel" es el fragmento elegido por la artista natural de Reikiavic.

Alejandra contó a Pitchfork que lo de cantar en nuestro idioma fue idea de la propia Björk. "Rosalía, que estaba en el mismo hilo de correo electrónico, ayudó un poco con la pronunciación. Pero adoro la manera en que Björk canta, no hay pronunciación correcta o errónea. Cuando me envió el archivo para la grabación se me puso la piel de gallina", añade la joven venezolana, a quién le habría encantado hacer una canción en la que participaran las tres, pero que, por problemas de agenda, no han podido cuadrar horarios.

ARCA también ha manifestado que ha trabajado en varias sesiones con la joven de San Esteban de Sasroviras y que tiene demos inacabadas ("abiertas") que espera que salgan, aunque si no lo hacen tampoco le importa, porque para ella lo importante es la "comunicación entre artistas", sin ningún tipo de presión, que surge durante estos procesos de creación.