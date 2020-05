Greeicy nos muestra con una foto lo que es para ella un “día sensual”

Vamos pasando de fases en España en busca de una ‘normalidad’ que ya nunca será la de antes. Pero hay que adaptarse porque no nos queda otra. En otros países del mundo, están pasando por algo parecido.

Greeicy es una de las que también están viviendo su propia cuarentena, en su casa, junto a su chico, el también cantante Mike Bahía. Les hemos visto compartir muchos momentos, mucha música y mucho sentido del humor.

El tiempo encerrado empieza a pesar y Greeicy tiene momentos de aburrimiento. Eso sí, ha encontrado la forma de divertirse, que suele ser, fastidiando un poco a su compañero.

Pero todo en broma, que no hay nada como ver cómo reacciona tu pareja cuando está con la consola y la tele no hace más que apagarse y encenderse y no sabe que eres tú la que está escondida con el mando jugándole esa mala pasada. Una broma que no todos se tomarían bien.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Greeicy (@greeicy1) el 25 May, 2020 a las 8:06 PDT

Y es que, en estos tiempos de distanciamiento social, en los que compartimos nuestro tiempo siempre con las mismas personas, el abanico de sentimientos que atravesamos es enorme. Bien lo sabe Greeicy que ha querido compartir uno de los últimos que ha tenido.

“Hoy fue un día sensual... a veces son sentimentales, a veces eufóricos, a veces románticos, a veces tristes y así se pasa la vida... AMO SENTIR DE TODO UN POCO”, escribía junto a una imagen que mostraba ese estado en el que se encontraba. Eso sí, un topless con el pelo estratégicamente colocado para no sufrir la censura de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Greeicy (@greeicy1) el 23 May, 2020 a las 5:47 PDT

Y es que, en estos días, hay tiempo para sentir de todo. No hay más que echar un vistazo a cualquier sesión de fotos de la colombiana para darse cuenta de que derrocha sensualidad por los cuatro costados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Greeicy (@greeicy1) el 21 May, 2020 a las 6:35 PDT

¿Cómo se habrá levantado hoy? Hay muchos sentimientos que experimentar.