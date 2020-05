No tocarse la cara con la mascarilla: Pedro Duque comparte el truco de ‘astronauta’ para conseguirlo

En esta ‘nueva normalidad’ que estamos viviendo se están introduciendo en nuestras vidas muchos nuevos elementos. En esta ocasión no voy a hablar de ninguna de las mil aplicaciones, plataformas o redes sociales que hemos incorporado a nuestro día a día sino a un accesorio que, tiene pinta, de que nos va a acompañar durante una larga temporada: la mascarilla.

Ahora es obligatorio llevarla en la calle siempre que no puedas garantizar la distancia mínima de seguridad, lo que viene a ser la gran parte del tiempo que pasamos fuera de casa.

Entre el lío de cuál es la que debemos usar y cuál no, está el de cómo hacerlo. Porque parece una tontería, pero llevar una mascarilla no es fácil. Que si no podemos respirar, que si el olor es insoportable, que si me pica todo, que las gafas se empañan… Vamos a tener que ir aprendiendo mil y un trucos para hacernos con ellas.

El ministro de Ciencia, Pedro Duque, dio hace algunas semanas un truco que puede ser muy útil y que hay que rescatar ahora que todos tenemos que usar este accesorio. Nos dio las claves para tocarnos la cara lo menos posible. Algo que él no podía hacer con el traje de astronauta.

“Tienes que saber que, si te pica un ojo y lo aguantas quizá un minuto o medio y no te pones nervioso, te va a dejar de picar el ojo”, explicó en una charla con niños. Algo aparentemente sencillo pero que nos cuesta un mundo. Pero todo es cuestión de práctica.

“Piensa que eres un astronauta, piensa que estás afuera con el traje y ese picor tiene que pasarse solo”, comentó. Y en ese momento, que estaba Fernando Simón a su lado apostilló diciendo que “eso nos puede ayudar a no tocarnos la cara cuando estamos fuera de casa”.

Así que, el que tenga imaginación ya puede creerse un astronauta cada vez que sale a la calle con mascarilla y no sabe cómo dejar de rascarse la cara. Seguro que, a los peques de la casa, les convence.