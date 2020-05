‘MasterChef’ hace historia: “Por primera vez no va a haber ningún repescado”

No hay noche en MasterChef que no haya lío, con polémicas para todos los gustos y sorpresas que dejan a los espectadores con la boca abierta. Este lunes, sin ir más lejos, el talent culinario hizo historia al no repescar a ninguno de los aspirantes eliminados.

El momento de la repesca

Sonsoles, Fidel, Saray, Rosa, Mónica, Adrienne y Sito volvieron a MasterChef para conseguir un delantal blanco. Sin embargo, ninguno de ellos cumplió con las expectativas del jurado y no pudieron regresar a las cocinas más famosas de la televisión.

"Los tres estamos muy, pero que muy decepcionados con vuestro trabajo", dijo Samantha Vallejo-Nágera. "Ninguno de los siete os habéis esforzado como lo merece una repesca. Nos da la sensación que habéis entrado para pasarlo bien y ver a los colegas. ¿Realmente pensáis que lo que habéis cocinado se merece un delantal blanco?".

"Para volver a MasterChef se tiene que notar el respeto por la cocina, que te duela equivocarte…y si no lo consigues que acabes la prueba agotado, que se note que tenias ganas. No lo hemos visto en ningún momento", explico Jordi Cruz. "Por todo ello, por primera vez en la historia de MasterChef, no va haber ningún repescado. Ninguno de los siete habéis estado a la altura. Llevamos ocho años y no vamos a permitir que entre nadie a nuestras cocinas solo porque fue el menos malo. No regalamos delantales blancos".

En su lugar, MasterChef convocó a algunos aspirantes que no pasaron el casting final para ocupar esa plaza reservada para la repesca. Al final, Carlos convenció al jurado en la prueba de eliminación y se ganó el delantal blanco, convirtiéndose en concursante de pleno derecho.