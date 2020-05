El inesperado pasado de David Broncano como colaborador de Iker Jiménez

Después de los chistes que soltó La Resistencia contra Iker Jiménez es difícil pensar que en algún momento David Broncano y el presentador de Cuarto Milenio y Milenio 3 compartieran estudio.

Durante la sección La Sorpresa de La Vida Moderna, Ququé hizo referencia a algunos de esos "ataques" (por supuesto, todos en clave de humor) de Broncano contra Jiménez: "Hacemos chistes con muchas cosas, pero a Iker le tengo un cariño personal y profesional excelente", contestó David.

Acto seguido, Quequé confiesa que uno de los muchos seguidores de La Vida Moderna le ha enviado una sorprendente información de 2014.

"Atentos. Broncano e Iker Jiménez eran compañeros de la SER", dice el presentador. "Sí, claro", responde Broncano, sin saber muy bien a qué se refiere. "Quizá eran... ¿Algo más que compañeros? [...] ¿Quizá colaborasteis juntos?", insiste Quequé. "¿Cómo que colaboramos? ¡Me estoy poniendo nervioso!", responde su compañero.

Broncano, evidentemente, no se acordaba de que en 2014 hizo de doblador para uno de los reportajes de Milenio 3, uno que trataba sobre un barco desaparecido y varios féretros que viajaban en él. El presentador de La Resistencia dobló en español –y con "demasiada" neutralidad, según Quequé e Ignatius– las declaraciones del investigador John Alcott.

Entre risas y sorpresa, Broncano dijo no acordarse de ese momento. "Intuyo que estaríamos por ahí y me cogió y me dijo: 'oye, chaval, a ver si me puedes doblar esto'. Eso me convierte en colaborador de Iker Jiménez", bromeó.