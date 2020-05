Un irreconocible Orlando Bloom lucha contra los talibanes en ‘The Outpost’

No es la primera vez que Orlando Bloom va a la guerra. Ya lo hizo bajo las directrices de Ridley Scott en Black Hawk Derribado y vuelve a hacerlo con Rod Lurie para The Outpost, un drama bélico sobre la Guerra de Afganistán inspirado en el best seller del corresponsal Jake Tapper.

La cinta se centra en uno de los infinitos enfrentamientos bélicos que se enmarcan en la conocida Operación Libertad Duradera, nombre utilizado por Estados Unidos para referirse a la invasión y posterior guerra en Afganistán entre 2001 y 2014.

La película se centra en un violento y extenuante conflicto, la batalla de Kamdesh, en la que 53 soldados estadounidenses tuvieron que hacer frente a más de 400 milicianos talibanes.

Un irreconocible Orlando Bloom, muy distinto a esa imagen idealizada que teníamos de él en Piratas del Caribe, protagoniza la cinta junto a Scott Eastwood (Escuadrón Suicida, Fast & Furious 8).

Bloom encarna al teniente Benjamin Keating, caído en combate durante el enfrentamiento junto a otros siete compañeros, y Eastwood al sargento Clint Romesha, uno de los supervivientes del violento encuentro.

En este primer tráiler podemos ver que Lurie, director de La última fortaleza y el remake de Perros de paja, combina el drama personal de los soldados en el frente con trepidantes e hiperrealistas escenas de acción. A priori la acción y los escenarios pintan bien, pero habrá que ver cuánto patrioterismo habrán decidido meter los creadores.

Tendremos que esperar al 3 de julio (fecha de estreno en Estados Unidos) para salir de dudas.