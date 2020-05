Después de su lanzamiento en mayo de 1986, logró múltiples discos de platino en varios países del mundo y se erigió como una de las canciones del metal más influyentes y representativas de mediados de los ochenta. The Final Countdown fue el álbum cumbre en la popularidad de Europe y el single que da nombre al disco es ya todo un clásico.

El grupo lo ha evidenciado en varias ocasiones hablando del tema. The final Countdown les otorgó fama internacional, pero la idea inicial era mucho más modesta, y se pensó como una forma original de crear una obertura para los conciertos en vivo de la banda sueca. Y por supuesto, desde entonces, no dejaron de abrir todos y cada uno de los shows que celebraban en todo el mundo.

Lo que mucha gente desconoce es que Joey Tempest, la voz de la banda de hard rock, se inspiró en David Bowie para componer la letra. El vocalista se inspiró en el universo y la inmensidad para componer, y qué mejor referente para ello que Space Oddity del Duque Blanco. Tempest habla de abandonar la Tierra para viajar al planeta Venus, "porque seguramente nos están viendo y nos den la bienvenida a todos".

"Fue en mitad de la noche cuando me asaltó esa idea de la cuenta atrás. Entonces pinché Space Oddity, de Bowie, una de las primeras canciones que compré en mi vida. Solía escucharla muchísimo", relata Tempest en una entrevista a EFE, que se inspiró en la misma idea para este tema que se convirtió en un emblema que trascendió a todos los públicos. El autor había comenzado a trabajar en esta canción a comienzos de los 80, y llevaba años con un riff de guitarra en la cabeza que había sido una sugerencia del bajista John Leven.

‘The final countdown’, el apocalipsis de Europe que se inspiró en David Bowie

En esa entrevista que la agencia hizo a Tempest en 2016, el líder de la banda hablaba de cómo su ercer álbum les abrió las puertas a tocar en todo el mundo. "No cambiaría nada del disco, porque está perfecto como está; es un fiel reflejo de su época, nos abrió las puertas del mundo y con él dimos un paso adelante en el proceso de la composición", considerando este como uno de los "mejores álbumes" de su discografía. "Nos consideramos sobre todo una banda de guitarras, como buenos fans de Led Zeppelin. The final countdown es una excepción en nuestra producción y quizás eso lo hace más prominente", opina Tempest.

No hubo consenso con el grupo sueco, y el tema no fue elegido como el single de presentación del disco. La banda pensó que Rock the night sería un tema más adecuado y fue la que eligieron, pero el tiempo diría que se equivocaron, pues The final countdown escaló al número 1 nada menos, que en 25 países. Cómo no, también llegó a ser número 1 de LOS40 el 28 de febrero de 1987.