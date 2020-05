Tamara Gorro confiesa qué fue lo que le enamoró de Garay

Tamara Gorro y Ezequiel Garay han demostrado que no hay nada ni nadie que pueda derribar el vínculo tan fuerte que han construido. Así lo han demostrado en ocasiones en las que la vida pone barreras, pero solo las pone para superarlas.

Ambos hicieron frente a la pérdida de un buen amigo, a la inesperada lesión de Garay, a su positivo en COVID-19 y, por consiguiente, al distanciamiento con sus dos hijos. Pero ahora, después de haber hecho frente a esta dura etapa de sus vidas, han salido más reforzados que nunca.

Ambos comenzaron su relación en 2010 y, tras dos años, decidieron darse el "sí, quiero". Desde entonces viven una bonita historia de amor, y basta con leer la última publicación de la modelo para comprobarlo. "Un día, hace casi diez años, te abracé y mirándote a los ojos y de la manera más sincera que puede existir te dije: En las buenas y en las malas contigo", dice Tamara entre estas líneas.

Aunque eso no es todo, ya que nuestra protagonista ha desvelado qué fue lo que le enamoró del futbolista. "Su forma de comportarse hacia los demás, su saber estar y sobre todo humildad hizo que me enamorase de él", confiesa. "Me contagió su positividad y forma de ver la vida". ¡Qué bonito!

No cabe duda de que están hechos el uno para el otro, ¿no es así? Hasta se atreven a cambiar radicalmente de look juntos. Y es que no hay nada más reconfortable que compartir locuras, aventuras y, sobre todo, sinceridad con la otra mitad. ¡Que viva el amor!