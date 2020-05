Todos los seguidores de Led Zeppelin están de enhorabuena. Uno de los conciertos más icónicos de la historia del grupo fue el reencuentro de sus miembros, que tuvo lugar en 2007 en el O2 Arena de Londres y fue, desde su anuncio, uno de los shows en vivo más esperados y comentados de la historia del rock.

Fue una reunión de los miembros después de 27 años y las entradas fueron sorteadas por Internet y alcanzaron 20 millones de peticiones en todo el mundo, por lo que rompieron el récord de demanda más alta de entradas para un concierto. En octubre de 2012 se estrenó de forma limitada en salas de cine de todo el mundo la película del concierto bajo el título Celebration Day, y también se publicó en formato DVD acompañada de un doble CD.

Ahora, de forma limitada, solo durante 72 horas, podremos disfrutar de este atuéntico espectáculo de forma gratuita a través de Youtube. Será desde este sábado 30 de mayo a las 21 horas, y el mítico concierto estará disponible durante tres días. Una ocasión perfecta para verlo con toda comodidad.

Led Zeppelin transmitirá en Youtube su mítico concierto 'Celebration Day'

Esta legendaria presentación se grabó y formó parte de la película Celebration Day, un concierto tributo para su querido amigo y fundador de Atlantic Records, Ahmet Ertegun. Los asistentes tuvieron la suerte de ver sobre el escenario a los miembros fundadores de Led Zeppelin John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant acompañados por Jason Bonham, el hijo del fallecido batería de la banda.

En una presentación de 16 canciones y más de dos horas del más puro rock con infusiones de blues y sello característico de la banda. Esta es la lista de canciones que tocaron:

- Good Times Bad Times

- Ramble On

- Black Dog

- In My Time Of Dying

- For Your Life

- Trampled Under Foot

- Nobody's Fault But Mine

- No Quarter

- Since I've Been Loving You

- Dazed And Confused

- Stairway To Heaven

- The Song Remains The Same

- Misty Mountain Hop

- Kashmir

- Whole Lotta Love

- Rock And Roll