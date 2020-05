Rihanna, 15 años de un debut estratosférico

El 24 de mayo de 2005 es un día marcado en rojo en el calendario para millones de seguidores de Rihanna. Aquella primavera de hace decada y media el mundo comenzaba a descubrir a una de las mayores estrellas internacionales de la música del siglo XXI.

Rihanna estrenaba Pon de Replay, una canción que apenas tardó un par de meses en auparse a los primeros puestos de la lista de Estados Unidos, un honor que rara vez sucede en un artista debutante. Pero Riri era diferente.

Descubierta por los productores que descubrieron a Christina Aguilera, Carl Sturken y Evan Rogers, y recogida al amparo del sello discográfico de Jay-Z, su canción debut, Pon de replay, era una canción dance-hall que respondía al espíritu de Music for the sun, el álbum de estudio de esta solista caribeña nacida en Barbados.

Para llegar hasta allí, Rihanna tuvo que convencer a los citados productores de su talento con una primera audición, después a Jay-Z y a L.A. Reid en una segunda audición en Estados Unidos y esperar a su primer contrato musical hasta altas horas de la madrugada en las oficinas de Def Jam Recordings.

"Mi música está compuesta principalmente por ritmos caribeños mezclados con R&B. No quiero que me encasillen simplemente como artista dance, por que en el álbum también hay baladas y mucho más" decía en su momento una jovencísima Rihanna que acababa de cumplir los 17 años. Había dado el primer paso hacia la fama mundial.

Demostraba Rihanna ser capaz de poner el planeta a sus pies con sus composiciones y con su peculiar voz y empezaron a lloverle las ofertas de colaboraciones: Jay Z, Ne-Yo, Maroon 5, Kanye West, Drake, Coldplay, David Guetta, Calvin Harris, DJ Khaled...

En apenas dos años había publicado dos discos que habían conquistado Estados Unidos: Music of the sun y A girl like me. Y con el tercero, Good girl gone bad, llegó el boom en todo el planeta.

Pon de replay y el resto de canciones que formaron parte de su primer disco fueron grabadas en apenas tres meses y 15 años después son un auténtico objeto de coleccionista para los incondicionales de Rihanna.

"#15yearsofRihanna Gracias a todos por el amor que hay en este hashtag hoy. ¡Es alucinante! Parece como si fuera ayer y yo estuviera temblorosa en los pasillos de Def Jam esperando para mi audición con Jay. Pon de replay es donde todo comenzó... 15 años después estoy aquí porque dios me llevó hasta vosotros y vosotros me sostuvisteis, me apoyásteis, me tolerásteis, me amásteis, lo hicísteis real conmigo y siempre estaremos conectados por esto. Os quiero Navy y brindo por vosotros. Estoy tan agradecida de teneros como mis seguidores y mi familia. G4L (Gangsta 4 life)" escribió la cantante de Barbados en sus stories de Instagram.

Un emotivo y feliz aniversario de una artista que se ha convertido en estos 15 años en una mujer de negocios.