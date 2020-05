Penélope Cruz, Ricky Martin, Luis KFonsi, Halsey, Demi Lovato, Nick Jonas… Indignación por George Floyd

George Floyd es, o más bien, era un hombre de 46 años que ha fallecido después de ser inmovilizado por un policía. El agente puso la rodilla sobre el cuello del detenido y la mantuvo ahí durante 7 minutos dificultando su respiración. Una testigo que pasaba por allí lo grabó todo y lo compartió en Facebook con el consabido impacto que ha producido en el mundo entero, sobre todo, después de saber que Floyd murió al llegar al hospital.

En la grabación escuchamos al fallecido decir: “¡No puedo respirar!”. Palabras que no sirvieron de nada porque el agente no se movió y que ahora dan la vuelta al mundo. Las manifestaciones y protestas no se han hecho esperar y es que el tema de racismo y abuso policial tiene un largo recorrido en el país.

“Por petición mía, el FBI y el Departamento de Justicia ya han iniciado una investigación sobre la muerte muy triste y trágica en Minnesota de George Floyd”, compartía en twitter Donald Trump. Y es que sabe lo que se le viene encima. Una larga lista de celebs no se han quedado calladas y han expresado su indignación en redes.

Protestas por la muerte de George Floyd. / Stephen Maturen/Getty Images

LeBron James, Janet Jackson o Jamie Foxx han querido denunciar la situación recurriendo a la foto de Colin Rand Kaepernick, el jugar de la NFL que ya dio mucho de qué hablar por este mismo tema.

Demi Lovato

“Así es como se ve el racismo. La educación será la luz que oscurecerá la ignorancia en estos tiempos aterradores. Si no defiendes a la comunidad negra, eres parte del problema. Por favor, no dejes de hablar hasta que todo esto termine”.

Demi Lovato

Luis Fonsi

“¡No puedo sacar esta imagen de mi cabeza! No puedo quedarme callado tampoco. Todos los días mueren personas inocentes por el color de su piel. Este hombre fue asesinado. Su vida importaba. Descansa en paz #GeorgeFloyd”.

Luis Fonsi

Ricky Martin

“SIN JUSTICIA, NO HAY PAZ. NOSOTROS NUNCA OLVIDAREMOS. HOY, TODOS SOMOS #GEORGEFLOYD”.

Ricky Martin

Penélope Cruz

“#enough #georgefloyd #justice”.

Penélope Cruz

Halsey

“Como muchos de ustedes saben, George Floyd era un hombre negro asesinado por un oficial de policía. Estaba desarmado e inicialmente restringido por un delito no violento. Di su nombre. Comparte esta información. Si tiene amigos y familiares que tienen el privilegio de "mantenerse alejados de este tipo de noticias", quíteles ese maldito privilegio. Eleve las voces de los miembros negros de su comunidad expresando su miedo, indignación o pena. Los oficiales en cuestión han sido despedidos y se les ha otorgado licencia pagada. Esto no es suficiente castigo por asesinato. Necesitan ser procesados. si te quedas en silencio estás contribuyendo al problema”.

Halsey

Halle Berry

"Estoy muy enfadada. ¡Esta mierda tiene que parar!".

Halle Berry

Viola Davis

"Esto es lo que significa ser negro en Estados Unidos: ser un convicto. En Estados Unidos te asesinan por ser negro. Durante cientos de años hemos acatado las políticas que han restringido nuestra propia existencia, y todavía hoy tenemos que seguir enfrentándonos a los linchamientos. ¡Estados Unidos nunca será un buen lugar hasta que podamos encontrar una manera de que funcione para todos! Descanse en paz, George Floyd”.

Viola Davis

Octavia Spencer

"¡Este hombre era un ser humano, pero fue asesinado como un animal! ¡Cuando finalmente tuve el valor de ver este video largo e insoportablemente doloroso del cruel asesinato de este joven a manos de un feo, malvado y abusivo pedazo de heces sádicas! ¡Estoy tan herida y enojada ahora que no sé qué hacer conmigo misma! ¡Todos los seres humanos en el mundo deberían unirse para protestar por el comportamiento animal de todos estos policías, todos son cómplices! ¡Tenemos que pensar que podría haber sido nuestro hijo! No importa de qué color seas, ¡debes defender a este joven! Haz lo correcto y llama a la oficina del gobernador, ¡no descanses hasta que todos estén en prisión!"

Octavia Spencer

Eva Longoria

"¿Por qué? Me duele el corazón cada vez que leo las noticias ¿Cuándo va a parar esto? ¡Ayudemos a nuestro país a recuperar su humanidad! Todos somos humanos que merecemos ser protegidos, no asesinados. Por favor no escribas comentarios estúpidos. Si esto no te indigna, deja de seguirme. Mira el vídeo y mira cómo llama a su mamá, cómo les dice que lo están matando mientras jadea con sus últimas respiraciones. Observa cómo estos policías no hacen nada, excepto sujetarlo y ver como muere. ¡Es insoportable verlo! pero debemos hacerlo. Ignorarlo es terrorismo, dar la espalda a esta injusticia y cerrar los ojos a este sufrimiento nos hace cómplices del interminable terrorismo racial que está ocurriendo en las comunidades de todo nuestro país. Ver a este policía ahogar a George Floyd con la rodilla en el cuello, esposado e indefenso, y verle llorar por su vida con la cara pegada al asfalto es la cosa más repugnante y desgarradora que he visto en mucho tiempo. Este oficial sabía que lo estaban filmando y lo asesinó con arrogancia y orgullo”.

Eva Longoria

Madonna

"¡Esto tiene que parar! Hasta que podamos vencer al racismo en Estados Unidos no se puede permitir que cualquiera lleve un arma. Sobre todo, los policías. Dios te bendiga George Floyd. Lo siento mucho por ti y tu familia. Y siento todos los asesinatos sin sentido que han ocurrido antes. ¿Alguna vez terminará esto?".

Madonna

Kanye West

"¡Imagina lo que ocurre cuando no estás mirando!".

Kanye West

Jessie J

"George Floyd fue asesinado por un hombre blanco racista disfrazado de policía. Esto no es solo entre policías y negros. Esto es entre los blancos racistas y los negros. Este es un privilegio blanco. ¡Esto es inhumano! Las palabras, los hashtags y las publicaciones no son suficientes para este hombre y para todos los hombres, mujeres y niños que lo han precedido. Si no hablamos, volverá a suceder mañana. Son muchos los que piden que se denuncie a la policía de Minneapolis y que no se mire hacia otro lado. Despierta. Mira y escucha. Entérate de lo que está sucediendo en el mundo. Los blancos, con y sin poder o con uniformes autorizados, están arruinando la vida o asesinando a hombres, mujeres y niños negros, con impunidad, a plena luz del día y saliéndose con la suya una y otra y otra vez. Me pongo enferma, porque esto ya no es impactante. ¡Eso es lo peor! ¡Esto ocurre en la vida real! ¡Llega un momento en el que tu silencio es una traición!

Nick Jonas

“Orando por #GeorgeFloyd y su familia. Una familia perdió a su ser querido mientras suplicaba ayuda y el simple acto de respirar. Esto es inexcusable. Envía "FLOYD" al 55156 y firma la petición. #JusticeForGeorgeFloyd”.