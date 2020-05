Liane Moriarty (creadora de ‘Big Little Lies’): “Me quedo con Agatha Christie antes que ‘Gran Hermano’”

Agatha Christie encerró a varios desconocidos entre sí en una casa para vivir una experiencia única que conocimos en Diez negritos. Gran Hermano hace algo parecido. También Liane Moriarty que, en su última novela, Nueve perfectos desconocidos, ha reunido a varios personajes de lo más variopinto en un mismo balneario donde las cosas no son lo que parecen. Una escritora de romántica, un deportista frustrado, un abogado de divorcios, una pareja millonaria por un golpe de suerte, un matrimonio y su hija que no han superado el suicidio de su hermano y una mujer divorciada viven una experiencia única.

En la novela se abordan temas tan dispares y siempre polémicos como las drogas, la cirugía estética, el fracaso profesional, el abandono materno o el suicidio juvenil. La creadora de Big Little Lies vuelve con nueva historia y Nicole Kidman ya está trabajando en la adaptación para una nueva serie.

Y tiene pinta de que será un éxito y ganará unos cuantos Emmy porque la trama de esta novela y las historias de sus personajes enganchan y resultan adictivas. Sobre algunos de estos temas tan polémicos se ha pronunciado la autora en una conversación vía mail.

Después del éxito mundial de Big Little Lies, en parte gracias a la serie, ¿ha habido mucha presión para escribir esta nueva novela?

He escrito dos novelas desde que se estrenó Big Little Lies: Un domingo como otro cualquiera y Nueve perfectos desconocidos. En ambos casos tomé la decisión premeditada de no pensar en una posible adaptación al cine o a la televisión mientras escribía, ¡aunque pienso que nadie me cree!

Me quedo con una novela de Agatha Christie por encima de un episodio de Gran Hermano.

Nueve perfectos desconocidos que acaban creando lazos intensos por la experiencia que comparten, muchos dirán que es lo que ocurre en los reality show extremos como Gran Hermano o Supervivientes, ¿encuentras la conexión?

Sí, creo que esa es la razón de que esos programas funcionen tan bien. En cuanto juntas a diferentes personalidades en un entorno aislado lo que obtienes es drama y conflicto. Agatha Christie lo sabía y también los productores de Gran Hermano! Pero me quedo con una novela de Agatha Christie por encima de un episodio de Gran Hermano.

Tranquillum House propone una transformación total, ¿eso no es creer en un imposible?

Creo que es bastante improbable que en realidad puedas lograr pagando una experiencia verdaderamente transformadora, pero supongo que la gente nunca pierde la esperanza.

¿Has visitado muchos balnearios para documentarte?

Visité un centro de bienestar especialmente encantador para someterme a un programa “detox” de cinco días donde debo admitir que no pasé grandes sufrimientos por amor a mi trabajo. Es cierto que tuve que renunciar al café, lo que permitió poder describir con precisión esa sensación taladrante en el centro de la frente que se produce cuando tu cuerpo siente la abstinencia de la cafeína. También tuve que levantarme temprano durante muchos días seguidos, lo que me hizo sentirme moralmente superior, como una de esas insufribles personas madrugadoras.

Mientras que unos tienen el concepto de balneario como un pasatiempo de ocio y relax, otros, sin embargo, los asocian a salud y terapia, ¿cuál era tu concepto previo?

Yo prefiero un poco de ambos.

El tuyo está regido por Masha (Maria Dmitrichenko), que es un nombre real de una mujer que ganó una puja benéfica para que uno de tus personajes llevara su nombre. ¿Le has preguntado si le gusta Masha?

No, no lo he hecho, no tengo ni idea de qué piensa, aunque sí sé que estaba emocionada por dar su nombre a una protagonista. Confío en que perdone a su tocaya por algunas de sus decisiones más cuestionables.

Masha parece la mujer perfecta. Físicamente impresionante, inteligente, segura de sí misma, triunfadora en los negocios… ¿Detrás de eso no podía haber más que una mujer con tara?

Creo que ahí fuera hay mujeres impresionantes y seguras que puede que tengan solo defectos normales (obviamente nadie es perfecto), pero en la ficción resulta mucho más interesante si los personajes que aparentan perfección resultan tener unos defectos tan significativos como los de Masha.

Si los buscaras encontrarías lugares que ofrecen todo tipo de terapias extrañas y muy peligrosas que desafían a la imaginación

Después de leer la novela muchos se preguntarán si realmente existen estos lugares con tratamientos basados en drogas como el LSD o el MDM, ¿qué les dirías?

Creo que si los buscaras encontrarías lugares que ofrecen todo tipo de terapias extrañas y muy peligrosas que desafían a la imaginación. No recomiendo a nadie que los busque. Por desgracia hay gente que incluso ha muerto en su afán de lograr la “transformación”.

Este tema abre el debate del uso de drogas con fines terapéuticos, ¿tu opinión al respecto?

Creo que es un asunto fascinante pero no tengo conocimientos médicos para poder opinar con alguna autoridad, excepto para decir que conozco estudios prestigiosos que muestran que estas drogas pueden tener excelentes resultados cuando se usan con fines terapéuticos. Pero me apresuro a añadir que solo cuando se usan en entornos clínicos seguros bajo la dirección de profesionales médicos con la formación adecuada ¡y desde luego no como lo hace Masha!

Aunque el libro es muy coral, lo cierto es que hay una protagonista, Frances Welty, una escritora de novela romántica en sus horas bajas. ¿Qué tiene de ti y qué no?

Le encantan los cócteles y el chocolate, como a mí, y es escritora y lectora, como yo. Pero es una mujer que nunca quiso tener hijos, y ahí es donde nos diferenciamos: yo tenía muchas ganas de tener niños y no podía ni siquiera imaginar decidir deliberadamente no ser madre.

Es una escritora a la que le afectan mucho las reseñas negativas, ¿es tu caso?

Por supuesto, creo que a todos los escritores nos afectan las reseñas negativas.

¿Qué es lo más duro que has leído sobre tus obras?

No, no, no, no quiero pensar en las reseñas duras, ¡y desde luego no quiero volver a verlas por escrito una segunda vez! He apartado esos comentarios crueles lejos de mi mente para no pensar en ellos nunca más.

Una mujer que ha sido estafada por amor, ¿en quién te has inspirado?

Leí un artículo en un periódico sobre mujeres inteligentes y profesionales que habían sido víctimas de esta clase de estafas. Me quedé sorprendida por el nivel de sofisticación y complejidad que han alcanzado este tipo de fraudes, son un gran negocio.

La gente se enamora en residencias para jubilados

A ella su paso por este balneario le resulta muy bien, ¿una mirada de esperanza para los que se ven acabados a partir de cierta edad?

Bueno, en realidad Frances nunca ha creído que los buenos tiempos hayan acabado para ella. Lo mejor siempre puede suceder: la gente se enamora en las residencias para jubilados.

También tratas el tema del suicidio juvenil, o más bien, las secuelas que deja en la familia. En otros tiempos hubiera sido un tema más tabú. En esa familia pesa el sentimiento de culpa, ¿es inevitable?

Creo que es muy frecuente que los familiares y amigos se sientan culpables tras un suicidio.

El humor negro queda sobre todo patente en la pareja que está en crisis tras ganar la lotería. ¿Juegas?

No especialmente, nunca compro lotería, por ejemplo.

No quiero que mi hija deje nunca que una aguja se acerque a su hermosa cara

En esta pareja ella dedica parte de su fortuna a transformar su cuerpo, otro debate muy recurrente. ¿A favor de tanta cirugía estética?

Mis opiniones fueron cambiando mientras escribía el libro. El personaje de Jessica en principio estaba concebido para dar un toque cómico, pero cuando comencé a escribir desde su perspectiva me di cuenta de que mi punto de vista estaba transformándose a medida que entendía que quizá mi postura era un poco anticuada. Dicho esto, ¡aún pienso que no quiero que mi hija deje nunca que una aguja se acerque a su hermosa cara!

Jessica también es una joven enganchada a las redes sociales, ¿un mal al que tenemos que acostumbrarnos?

Yo todavía no me he acostumbrado, pero sí creo que las redes sociales han llegado para quedarse.

Hay un deportista que se retiró por lesiones y tampoco está en su mejor momento, ¿te has inspirado en alguno?

Vi un documental sobre la “depresión post-deportiva” y cómo los deportistas de élite sufren después de que sus carreras llegan a su fin, especialmente si lo hacen prematuramente por alguna lesión.

Un abogado de familia gay con problemas con el compromiso respecto al tema hijos. Al final, ¿no es la idea de que lo que vas viviendo desde niño lo que marca tus decisiones en el futuro?

Creo que está ya bastante comprobado que tu infancia tiene un enorme efecto en la clase de persona en la que te conviertes, pero no es el único factor. He leído historias fascinantes de gemelos separados al nacer que acaban tomando decisiones vitales muy similares pese a las diferentes formas en que fueron criados, de modo que hay quien podría argumentar que tu destino está predeterminado genéticamente.

Cierto tipo de hombres han estado reemplazando a sus muejres por jóvenes modelos

Y queda Carmel, la madre de cuatro hijas a la que su marido ha cambiado por una jovencita… cada vez hay más de esas, ¿no?

No creo que suceda más ahora. Sospecho que cierto tipo de hombres han estado reemplazando a sus mujeres por jóvenes modelos desde el inicio de los tiempos.

¿Cuál de todos ellos te transmite más ternura?

Napoleon, por su pérdida (la pérdida de su hijo). Es en esencia una muy buena persona, adorablemente fuera de moda y profundamente entusiasmado por todos los aspectos de la vida. Me encanta la gente así.

Parte de la terapia es pasar varios días en silencio, ¿serías capaz?

No lo sé. Siempre me he considerado una persona más introvertida que extrovertida, pero durante el confinamiento por el coronavirus he descubierto que necesito más la interacción social de lo que había imaginado. Sospecho que un retiro en silencio me resultaría más duro de lo que pensaba.

Nicole le dará aún más niveles de complejidad

Nicole Kidman está produciendo la serie, en la que va a dar vida a Masha, ¿qué te produce ese personaje?

Le tengo mucho cariño a Masha. Fue muy divertido escribir sobre ella. Espero que los lectores sientan empatía hacia ella, aunque no aprueben sus acciones. Estoy segura de que cuando los espectadores vean a Nicole haciendo el papel de Masha la encontrarán incluso más atractiva e interesante. Nicole le dará aún más niveles de complejidad, estoy segura.

¿Qué relación mantienes con Nicole Kidman?

Se ha convertido en una amiga además de en una compañera de trabajo. Me siento afortunada de que haya entrado en mi vida.

Melissa McCarthy será Frances, ¿qué te parece?

¡Fue idea mía! Creo que es perfecta para el papel.

¿Tú le has puesto cara conocida a algún otro personaje?

La verdad es que no.

El peso de la edad, el rechazo profesional, las drogas como tratamiento de salud, el suicidio juvenil, la culpa, el exceso de retoques estéticos, la autoestima de una mujer engañada, la menopausia, los hijos en una pareja homosexual… los temas que tratas son múltiples, ¿cuál te ha costado más abordar?

Lo que más nerviosa me ponía era el tema del suicidio juvenil porque quería ser delicada y respetuosa hacia quienes han experimentado la tragedia de perder a un ser querido por esta causa.