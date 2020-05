Cristina Boscá rompe a llorar con su sorpresa de cumpleaños

Como todos los andayeros sabréis, hoy es un día muy especial para el programa. Es el cumpleaños de nuestra querida Cristina Boscá. La directora del programa cumple años hoy, y el equipo, no ha querido dejar pasar la oportunidad para darle una buena sorpresa que quede en su memoria y siempre recuerde con alegría.

No os vamos a mentir, sorprender a Cristina Boscá es un reto a la altura de los mayores expertos. Aunque con su sonrisa lo trate de ocultar, está alerta en todo momento y siempre tiene claro cuando su equipo está tramando algo. Por ese motivo, y sabiendo que jugábamos en desventaja, hemos decidido hacerle esperar un poquito. Si quería saber qué era lo que teníamos preparado, tendría que sufrir hasta el último minuto.

Durante el programa, y en todos nuestros juegos, le hemos hecho creer que podía ser el momento, pero no era así, no se lo queríamos poner todo tan fácil. No ha sido hasta la nueva sección de Cristian San Bernardino, ‘Una cosa de locos’, cuando hemos dado el paso y hemos desvelado lo que teníamos para ella.

Además de un desayuno ecológico, que se ha adelantado a nuestros planes, Cristina ha recibido un emotivo mensaje de sus seres queridos, aquellos que por el confinamiento están tan lejos. Para que lo viváis, y os emocionéis como nosotros, ya sabéis lo que tenéis que hacer… ¡Pinchad en el vídeo y disfrutadlo!

Ya con lágrimas en los ojos, faltaba una persona muy especial por felicitarle: su madre. Amparo ha querido entrar en directo para decirle a Cris lo mucho que la quiere, lo orgullosa que está de su hija y las ganas que tiene de verla. Desde Anda Ya deseamos que ese reencuentro llegue pronto.

Pero no contentos con sacarle unas lágrimas a nuestra compañera, hemos logrado rescatar unas declaraciones de su querido, y enamorado, Justin Bieber. Parece que el cantante, como ha contado en el programa de Ellen Degeneres, está loquito por sus huesos desde que se conocieron en los estudios de LOS40. Las malas lenguas dirán que es un montaje de Karin Herrero…

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS.