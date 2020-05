Obre el primer autocine de Catalunya

Catalunya tornarà a tenir un autocinema. Sembla que estiguem retrocedint en el temps, i que ens embriaguem del romanticisme dels setanta i vuitanta, però les mesures de seguretat sanitària i les normes de l'estat d'alarma que se n'ha derivat a causa de la COVID19 han fet que aquest tipus d'espais de projecció de pel·lícules estiguin tornant en ple segle XXI.

El primer autocinema que obrirà a Catalunya en aquest 2020 serà a Golmés, al Pla de l'Urgell. El poble lleidatà tindrà un espai a l'aire lliure on es projectaran pel·lícules de cinema per ser vistes des del cotxe i d'aquesta manera mantenir les distàncies de seguretat i la resta de mesures sanitàries per prevenir el coronavirus.

El preu de l'entrada serà de cinc euros, i a cada sessió s'espera rebre prop de quatre-centes persones en el primer autocinema del 2020. La pantalla on es projectaran les pel·lis tindrà una mida de deu metres d'amplada, i el més romàntic de tot plegat és l'àudio de la projecció es podrà escoltar a través de la ràdio del cotxe tot sintonitzant una freqüència en concret. Aquest primer autocinema català s'instal·larà a l'aparcament de l'antiga discoteca Big Ben (prop de Mollerussa) i està ideat per a 200 vehicles. La primera sessió serà el dissabte 30 de maig a les vuit del vespre per projectar 'Joker', tot i que obrirà les portes tots els vespres de divendres i dissabtes del mes de juny.

Les entrades es poden aconseguir a aquí i el 20% de la recaptació es destinarà a la investigació sanitària.

Al mateix temps que es veu la pel·li, es podrà degustar algun dels menjars del servei de food trucks. I un cop acabada la projecció, hi haurà organitzades activitats culturals com concerts o monòlegs.