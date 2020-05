La Plaga N11, elegància descarada

Tornar a néixer. Això és el que suposa La Plaga N11 pels seus integrants. En Jan, el vocalista, prové de Los Barrankillos on hi va estar deu anys. Al seu costat músics que han passat per altres formacions destacades del panorama estatal com Ojo de buen cubero, Esmeralda Collette, Cronopios o Potoma. Un total de sis músics entre el que destaca un instrument poc convencional, el contrabaix electrònic.

Volen portar un bri d'aire fresc a la música actual, barrejant el Pop amb tocs de rock o fins i tot swing. Això és el que trobarem al seu primer avançament 'El rostre del vent', que en uns dies presentarà el seu videoclip.

A través d'aquesta primera cançó volen transmetre un sentiment de llibertat creativa que és el que forma part de la seva essència. També és fruit de la coincidència, d'unes paraules perdudes en una llibreta que s'acaben combinant d'una manera quasi màgica i que fan d'aquest primer senzill de La Plaga N11 una cançó que no deixarà indiferent a ningú.

