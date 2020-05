Robbie Williams reaviva la guerra abierta contra Liam Gallagher

Hay rivalidades entre artistas que parecen de muy difícil solución. La enemistad entre Robbie Williams y Liam Gallagher no sólo no remite, sino que cada cierto tiempo se caldea con una nueva polémica que pone tierra de por medio entre ellos.

Ambos cantantes gozaron de una buena amistad en la década de los 90, cuando ambos disfrutaban de una enorme popularidad y éxito con Oasis y Take That, sus respectivos grupos, con los que se hicieron mundialmente famosos.

Ahora, el cantante de Rock DJ ha afrimado que las canciones de Beady Eye, el grupo que creó Gallagher después de la disolusción de Oasis, "no eran demasiado buenas". Lo ha hecho en su última aparición en el podcast The T-Shirt , de Chris Thrall.

Para más confrontación, no solo critica el trabajo de Liam, sino que alaba el trabajo de su hermano Noel en solitario. "Liam no es una de las más grandes estrellas mundiales", sentencia el británico, para terminar con un gran elogio hacia el mayor de los hermanos: "Escribió grandes letras y melodías, y es la voz de una generación".

"Liam formó Beady Eye y, para ser honesto, las canciones no eran muy buenas. Es tan simple como eso. La idea y el concepto de todo aquello no eran demasiado buenos", asegura, para seguir criticando la repercusión que Oasis tuvo en su momento en Inglaterra."Desde nuestro prisma, pensamos: 'esto debe estar ocurriendo en todo el mundo porque está ocurriendo aquí'. Pero no era así. Oasis tuvo una carrera decente en Estados Unidos, pero no fue una banda masiva", dice el vocalista.

Ambos artistas fueron muy amigos mientras estaban en la cresta de la ola musical. Sin embargo, hubo un entrentamiento a miedados de los 90 que acabó con esa relación. Liam y Robbie llegaron casi a las manos en los Brit Awards de 2000. después de que Noel le llamara "bailarín gordo de Take That".

Williams no se mordió la lengua y explicó su versión de los hechos en la biografía Feel, escrita por Chris Thrall, el periodista al que dio las últiams delcaraciones. En ella se describen capítulos estrechos de los que fueran grandes amigos. "Liam y yo solíamos meternos coca y cantábamos Sgt Pepper el uno al otro. Pero Liam estaba realmente paranoico, algo triste le pasaba".